Siemoniak: Do końca marca przedstawiona zostanie ustawa o likwidacji Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Morawiecki odniósł się na środowej konferencji prasowej do wypowiedzi marszałka Sejmu Szymona Hołowni, że w koalicji rządzącej jest plan aby liberalizacją przepisów antyaborcyjnych zająć się już na najblizszym posiedzeniu izby niższej polskiego parlamentu. Wśród rozpatrywanych projektów ustaw ma się znaleźć ten złożony przez klub parlamentarny Hołowni - Trzecią Drogę. I właśnie ten projekt może liczyć na poparcie byłego premiera z ramienia PiS.

"Popieram pomysł Trzeciej Drogi powrotu do kompromisu aborcyjnego, powrotu do tego, co obowiązywało w Polsce przez 30 lat. Tak, ja to popieram." - powiedział Morawiecki. Jak dodał Hołownia może liczyć nie tylko na jego głos - "jest sporo kolegów i koleżanek w PiS, którzy również to popierają”.