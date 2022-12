Rumunia kupuje izraelskie drony

Rumunia podpisała we wtorek umowę na zakup siedmiu bezzałogowych systemów Watchkeeper X od izraelskiej spółki Elbit Systems. Każdy ma składać się z 3 bezzałogowców. Rumuński resort obrony podał, że wartość umowy ramowej to około 408 mln dolarów.

Pięcioletnia umowa pomiędzy ministerstwem obrony Rumunii i izraelską spółką Elbit Systems została podpisana we wtorek. Elbit Systems przekaże część produkcji, testowania i konserwacji systemów rumuńskim firmom. Ma to związek z planami rumuńskich władz, które chcą przebudować przemysł obronny kraju – podkreśla agencja Reuters. Rumuński resort obrony podał, że wartość umowy ramowej to około 408 mln dolarów.

Umowa dotyczy zakupu siedmiu systemów Watchkeeper X. Każdy ma składać się z 3 bezzałogowców. Oznacza to zakup 21 sztuk.

Watchkeeper X UAV to eksportowa wersja WK450, oferowana przez brytyjską spółkę zależną Elbitu – UAV Tactical Systems Limited (U-TacS). To wersja eksportowa bezzałogowca dostarczanego brytyjskiej armii. Producent deklaruje, że Watchkeeper X jest kompatybilny ze standardami NATO, co umożliwia interoperacyjność z siłami sojuszniczymi.

Watchkeeper X UAV to bezzałogowce klasy taktycznej średniego zasięgu.

