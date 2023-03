Rosyjski deputowany nawołuje do zajęcia Stambułu [+VIDEO]

Deputowany do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej Siemion Bagdasarow uważa, że Rosja powinna zająć „Konstantynopol” (Stambuł) dopóki Turcja jest zajęta skutkami trzęsienia ziemi.

W niedzielę media społecznościowe obiegło nagranie, na którym deputowany do Dumy Państwowej Federacji Rosyjskiej Siemion Bagdasarow nawołuje do zajęcia Stambułu.

Siemion Bagdasarow publicznie zaproponował okupację części Turcji, dopóki „nie podniesie się ona z silnych trzęsień ziemi”. Oświadczył to na antenie rosyjskiego Talk Show „Sołowiow Na Żywo”.

Twierdzi, że najpierw rzekomo konieczne jest „ucięcie wpływów” Turcji na Ukrainie, a następnie wypędzenie samego kraju z Azji Centralnej i Kaukazu Południowego.

Deputowany uważa, że takie zmiany można osiągnąć poprzez zamach stanu w Turcji. Polityk zasugerował też wzniesienie krzyża nad Hagią Sophią w Stambule i odśpiewanie modlitw w języku aramejskim i rosyjskim.

„Tak, wykorzystajmy kryzys. Ten kryzys powinien stać się upadkiem i połączeniem naszych terytoriów z nami” – podsumował Bagdasarow.

