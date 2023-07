Rosyjska tenisistka nie wpuszczona do Polski

21 lipca Straż Graniczna nie zezwoliła na wjazd do Polski rosyjskiej tenisistki. Wiera Zwonariowa, posługując się wizą wydaną przez Francję, lotem z Belgradu do Warszawy, próbowała dostać się do kraju.

Jak poinformowała służba prasowa MSWiA, 21 lipca Straż Graniczna nie zezwoliła na wjazd do Polski rosyjskiej tenisistki. Wiera Zwonariowa, posługując się wizą wydaną przez Francję, lotem z Belgradu do Warszawy, próbowała dostać się do kraju.

Po przylocie z Serbii tenisistka przebywała w strefie tranzytowej Lotniska Chopina w Warszawie i po godz. 12:00 odleciała do Podgoricy.

Rosjanka znajdująca się na liście osób, których pobyt jest niepożądany na terytorium RP, nie została wpuszczona przez Straż Graniczną ze względów „bezpieczeństwa państwa i ochrony bezpieczeństwa publicznego”.

Przypomnijmy, że Międzynarodowa Federacja Zapaśnicza poinformowała Polski Związek Zapaśniczy o swojej ostatecznej decyzji odebrania prawa do organizacji mistrzostw świata do lat 20 w zapasach.

„Z żalem informujemy, że Międzynarodowa Federacja Zapaśnicza (UWW) podjęła decyzję o zabraniu Polsce prawa do organizacji tegorocznych zapaśniczych Mistrzostw Świata do lat 20 w Warszawie. UWW w piśmie skierowanym do Polskiego Związku Zapaśniczego poinformowała, że zachowanie naszego kraju jest sprzeczne z misją UWW, która ma na celu zagwarantować wszystkim sportowcom bez względu na pochodzenie czy paszport startu w imprezach rangi mistrzowskiej. Jak wynika z otrzymanego pisma Międzynarodowa Federacja Zapaśnicza rozpoczęła rozmowy z dwoma federacjami w sprawie przejęcia organizacji mistrzostw świata do lat 20 w zapasach. Wybór padł na Jordanię. Niebawem przekażemy pełne stanowisko PZZ w tej sprawie po posiedzeniu Zarządu, które odbędzie się w najbliższych dniach” – czytamy w oświadczeniu.

Jak informuje portal Polsat News Polska nie chciała wydać wiz reprezentantom Rosji. Potwierdził prezydent rosyjskiej federacji Michaił Mamiaszwili.

Przypomnijmy, że Polska zatrzymała rosyjskiego hokeistę pod zarzutem szpiegostwa. Zawodnik pierwszoligowego zespołu został zatrzymany w województwie śląskim – podała w oświadczeniu prokuratura. Zawodnik i jego drużyna nie zostali publicznie zidentyfikowani. Prokuratura poinformowała, że przybył do Polski w październiku 2021 roku.

„Rosyjscy szpiedzy wpadają jeden po drugim!” – napisał na Twitterze minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. „Schwytano szpiega, który działał pod płaszczykiem sportowca. Rosjanin był zawodnikiem 1-ligowego klubu. To już 14 zatrzymany członek rozpracowanej przez nas siatki szpiegowskiej. Dziękuję prokuratorom i funkcjonariuszom ABW za zaangażowanie w obronie Ojczyzny!” – czytamy.

Według prokuratorów prowadził czynności polegające m.in. na identyfikacji infrastruktury krytycznej, za co otrzymał wynagrodzenie. Będzie przebywał w areszcie śledczym, grozi mu do 10 lat więzienia.

Ambasada Rosji w Warszawie poinformowała mailowo, że „nie komentuje takich tematów”.

