Komisja Europejska zaleciła, aby rządy UE zakończyły działania na rzecz regulacji cen energii do końca tego roku. Według eurokratów jest to konieczne, aby utrzymać kontrolę nad finansami publicznymi i dostosować się do nowych zasad budżetowych w 2024 r., jak podała za Reuterem ukraińska agencja informacyjna UNIAN.

„Wszystkie państwa członkowskie muszą do końca 2023 roku wycofać istniejące środki wsparcia energetyki” – głoszą zalecenia Komisji. Nie są to czcze rekomendacje. KE grozi, że nie podporządkowanie się im będzie oznaczać zablokowanie dla danego państwa środków Funduszu Odbudowy, który pierwotnie miał służyć do wsparcia rewitalizacji gospodarek osłabionych przez lockdowny w czasie pandemii koronawirusa.