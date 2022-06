Imigranci z Syrii wykorzystali przepisy i uciekli do Niemiec. Straż Graniczna: „Kolejny tego typu przypadek”

Obywatele Syrii przebywający w ośrodku w Lesznowoli ogłosili pod koniec kwietnia protest głodowy. Po przeniesieniu do otwartego ośrodka – uciekli. Straż Granicza podkreśla, że migranci robią to specjalnie, aby wyjechać na zachód Europy, głównie do Niemiec.

Straż Graniczna poinformowała w poniedziałek, że „obywatele Syrii, którzy przebywając w ośrodku w Lesznowoli, ogłosili pod koniec kwietnia, że prowadzą protest głodowy, zostali przeniesieni do otwartego ośrodka. Po kilku dniach wyjechali z Polski, chociaż ubiegali się o ochronę międzynarodową w naszym kraju”.

1/3 Obywatele Syrii,którzy przebywając w ośrodku w Lesznowoli,ogłosili pod koniec kwietnia,że prowadzą protest głodowy, zostali przeniesieni do otwartego ośrodka. Po kilku dniach wyjechali z Polski,chociaż ubiegali się o ochronę międzynarodową w naszym kraju.#ośrodekLesznowola👇 pic.twitter.com/Id8DzcDN5h — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) June 6, 2022

Pięciu obywateli Syrii odmówiło przychodzenia na posiłki w ośrodku w Lesznowoli. Żądali przyśpieszenia procedur w kwestii przyznania im statusu uchodźcy. Zostali następnie przeniesieni do otwartego ośrodka i od 11.05 czterech z nich nie ma już w Polsce. „Mężczyźni, pomimo deklaracji, że chcą w Polsce mieszkać i pracować, prawdopodobnie wyjechali z naszego kraju na zachód Europy, nie czekając na zakończenie postępowań w ich sprawie. To kolejny przypadek, kiedy procedury zostały wykorzystane do nielegalnej podróży na Zachód” – podkreśla SG.

Od sierpnia 2021 roku trwa kryzys migracyjny przy polsko-białoruskiej granicy. Został sztucznie wywołany przez białoruskie władze.

Wiceszef MSWiA Maciej Wąsik poinformował w ubiegłym tygodniu, że powstało już 120 km zapory na granicy z Białorusią. Prace prowadzone są jednocześnie na kilku odcinkach granicy. Kolejne elementy ogrodzenia powstają między innymi na terenie podległym placówkom Straży Granicznej w Kuźnicy, Mielniku, Narewce, Michałowie oraz Białowieży.

Jak pisaliśmy, na początku roku Straż Graniczna informowała, że zakończenie budowy muru na polsko-białoruskiej granicy przewidywane jest na czerwiec 2022 roku.

Przypomnijmy, że w październiku 2021 roku rząd przyjął projekt ustawy ws. budowy zapory na granicy z Białorusią. Zakładał on stworzenie solidnej, wysokiej zapory, wyposażonej m.in. w system monitoringu oraz detekcji ruchu. Skutki finansowe związane z budową bariery oszacowano na 1,615 mld złotych, w tym 1,5 mld na budowę fizycznej bariery oraz 115 mln zł na urządzenia techniczne (perymetria). Ustawa weszła w życie z końcem października ubiegłego roku. Na jej mocy powołano pełnomocnika do spraw budowy zapory oraz zespół do spraw przygotowania realizacji zabezpieczenia granicy państwowej.

Kresy.pl