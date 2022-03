Rosjanie otworzyli ogień do cywili w Chersoniu [+VIDEO]

Rosyjscy żołnierze otworzyli ogień do demonstrantów w zdobytym ukraińskim mieście Chersoń i zranili co najmniej jedną osobę, jak donoszą lokalne media.

Nagranie zrobione w Chersoniu i udostępnione przez media, pokazuje jednego mężczyznę mocno krwawiącego z nogi po postrzeleniu podczas demonstracji. Jak podała agencja informacyjna Interfax, siły rosyjskie użyły broni palnej, a także granatów ogłuszających, aby spróbować rozproszyć protestujących.

VIDEO: The horror brought on Ukrainians by the Russian invasion in Kherson today. pic.twitter.com/DgY88PtQii

Russian soldiers in Kherson throw a grenade & open fire at residents yelling „go home.” Incredible how Ukrainian civilians keep standing up to troops. At least 2 injured. @u24_news pic.twitter.com/9J6z82hQrC

— Alec Luhn (@ASLuhn) March 21, 2022