Rosja zapowiada odpowiedź na wydalenie dyplomatów ze Słowacji

Rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa poinformowała w czwartek, że Rosja odpowie na wydalenie jej dyplomatów ze Słowacji – przekazała agencja prasowa TASS.

„Moskwa jest głęboko rozczarowana nieprzyjaznymi krokami Bratysławy, wkrótce udzieli odpowiedzi na te działania” – powiedziała w czwartek rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa, komentując decyzję Słowacji o wydaleniu trzech pracowników ambasady rosyjskiej w Bratysławie – poinformowała agencja TASS.

„Jesteśmy głęboko rozczarowani nieprzyjaznymi działaniami Bratysławy, która zdecydowała się okazać pseudo-solidarność z Pragą w sfabrykowanej sprawie” – powiedziała. „Nasza odpowiedź wkrótce nadejdzie”.

Jak informowaliśmy wcześniej, trzech pracowników ambasady Federacji Rosyjskiej w Bratysławie musi opuścić Słowację w ciągu siedmiu dni. Podczas ogłaszania tej decyzji Hegerowi towarzyszyli minister obrony Jaroslav Naď i minister spraw zagranicznych Ivan Korčok. Szef słowackiego rządu powiedział, że wydalenie następuje w związku z obecną sytuacją geopolityczną oraz sytuacją w Czechach. Według Hegera przed podjęciem decyzji o wydaleniu rosyjskich dyplomatów dokładnie przeanalizowano informacje od słowackich służb bezpieczeństwa.

W czwartek władze Czech zażądały od Rosji zredukowania obsady ambasady w Pradze do pięciu pracowników dyplomatycznych. Oznacza to, że Pragę będzie musiało opuścić aż 22 rosyjskich dyplomatów. Czesi zezwolą też na pozostanie w rosyjskiej ambasadzie w Pradze 19 pracowników technicznych. Do tej pracowało ich w tej placówce 67 co oznacza, że 48 będzie musiało opuści Czechy. Stało się to po tym, jak Rosjanie nie odpowiedzieli na żądanie zezwolenia na powrót 20 niedawno wydalonych czeskich dyplomatów z ambasady w Moskwie.

Wcześniej Czesi podjęli decyzję o wydaleniu 18 rosyjskich dyplomatów zidentyfikowanych jako oficerowie i współpracownicy rosyjskich służb specjalnych. W odwecie Rosjanie wydalili 20 pracowniczków czeskiej ambasady w Moskwie.

Dyplomatyczne starcie Czech i Rosji rozpoczęło się po tym, gdy premier tego pierwszego państwa ujawnił raport czeskiej Służby Bezpieczeństwa i Informacji według którego rosyjski wywiad wojskowy był „zaangażowany” w przeprowadzenie aktu sabotażu w składzie amunicji w Vrbieticach w 2014 roku.

Kresy.pl/Tass