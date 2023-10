Rosja wejdzie do Polski, a USA będą na wojnie – Biden o wstrzymaniu wsparcia dla Kijowa

Jeśli USA wstrzymają pomoc dla Kijowa, Rosja zajmie Ukrainę i wejdzie do Polski, to wtedy jesteśmy na wojnie – oświadczył prezydent USA Joe Biden. Odniósł się do głosów postulujących wstrzymanie pomocy dla Kijowa.

Amerykański prezydent rozmawiał w niedzielę ze stacją CBS. Był pytany o wsparcie USA dla Ukrainy i Izraela. “Jesteśmy Stanami Zjednoczonymi Ameryki, na litość Boską” – oświadczył. Wyraził opinię, że Stany Zjednoczone mogą wspierać zarówno Ukrainę, jak i Izrael.

Zdaniem Bidena, finansowe wsparcie dla Ukrainy może powstrzymać ekspansjonistyczne cele prezydenta Rosji Władimira Putina i zapobiegnie bezpośredniemu zaangażowaniu wojskowemu USA. “Wyobraźmy sobie, co się stanie. Powiedzmy, że wstrzymamy [pomoc dla Ukrainy], Rosja zajmie Ukrainę i wejdzie do Polski, albo na Białoruś. Jesteśmy wtedy na wojnie. My, Stany Zjednoczone, na wojnie” – powiedział, odnosząc się do głosów postulujących wstrzymanie pomocy dla Kijowa.

“Czy słyszałeś kiedyś o ważnej wojnie w Europie, w którą nie zostaliśmy wciągnięci? Nie chcemy, żeby to się stało” – dodał.

Prawe skrzydło Partii Republikańskiej w Izbie Reprezentantów sprzeciwia się zwiększeniu pomocy finansowej dla Ukrainy, o co wnioskuje Biały Dom. Z kolei dodatkowa pomoc dla zaatakowanego 7 października przez Hamas Izraela nie budzi takich kontrowersji w Kongresie.

Doniesienia amerykańskich mediów wskazują, że część amerykańskich polityków, m.in. prezydent Joe Biden, rozważa złożenie w Kongresie USA jednego wniosku o pomoc finansową dla Izraela i Ukrainy. Biały Dom ma po cichu oceniać możliwość wykonania takiego kroku.

