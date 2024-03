Rosja używa chińskich pocisków artyleryjskich?

W mediach społecznościowych pojawiły się doniesienia sugerujące, że Rosja zaczęła używać pocisków artyleryjskich 122 mm OF56IM-1P, przypominających pociski produkowane w Chinach.

W niedzielę konta OSINTowe podały w mediach społecznościowych, że Rosja zaczęła używać pocisków artyleryjskich 122 mm OF56IM-1P, które przypominają pociski produkowane w Chinach. Jako źródło tych informacji wskazano chiński serwis Weibo.

It is unknown whether these shells are produced in Russia, or whether China supplies them… pic.twitter.com/Q383dFVZGl

Russia began using 122-mm long-range high-explosive fragmentation artillery shells OF56IM-1P, which are similar in appearance to Chinese-made shells – Weibo

Komentatorzy zwracają uwagę, że nie wiadomo, czy pociski te są produkowane w Rosji, czy też Chiny dostarczają je bezpośrednio.

The first two pictures are the new ruSSian OF56IM 122mm munition with the increased by 4km range.

On the last two pictures are the PLA artillery. pic.twitter.com/E2JGIpydTA

— 𝔗𝔥𝔢 𝔇𝔢𝔞𝔡 𝔇𝔦𝔰𝔱𝔯𝔦𝔠𝔱 🇬🇪🇺🇦🇺🇲🇬🇷 (@TheDeadDistrict) March 1, 2024