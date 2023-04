“Próbowałam zapobiec tej sytuacji” – Merkel broni swojej polityki wobec Rosji

Była kanclerz Niemiec Angela Merkel po raz kolejny broni swojej polityki wobec Rosji. „Próbowałam zapobiec tej sytuacji, korzystając z tego, co miałam do dyspozycji” – oświadczyła, odnosząc się do rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Była kanclerz Niemiec udzieliła wywiadu tygodnikowi Zeit. Angela Merkel po raz kolejny broniła swojej polityki wobec Rosji. Wyraziła opinię, że próby zakończenia ukraińsko-rosyjskiego konfliktu w 2014 roku, w ramach porozumień mińskich, były słusznym kierunkiem. “Aprobuję te dyplomatyczne próby” – powiedziała, cytowana w sobotę przez portal niemieckiej gazety. Stwierdziła, że “było sporo osób, które nie były tym zainteresowane”. Dodała, że Niemcy i Francja zabiegały na forum Rady Europejskiej o uregulowanie konfliktu.

Podkreśliła, że “bardzo martwi się” o Ukrainę. „Próbowałam zapobiec tej sytuacji, korzystając z tego, co miałam do dyspozycji. Fakt, że to nie zadziałało, nie jest dowodem na to, że nie była to słuszna droga” – oświadczyła, odnosząc się do rosyjskiej inwazji.

Zobacz także: Merkel: porozumienia mińskie miały “dać Ukrainie czas”. Nord Stream 2 nie był błędem

Zapytana, jakie ma pomysły na zakończenie wojny na Ukrainie, Merkel oświadczyła, że nie chce komentować tej sprawy. Jej zdaniem należy zastanowić się nad scenariuszem, w którym mogłyby dojść do negocjacji.

Także w czerwcu ubiegłego roku była, wieloletnia szefowa niemieckiego rządu Angela Merkel broniła swojej polityki zagranicznej, w tym polityki współpracy z Rosją. Zapytana o politykę współpracy, bądź negocjacji z Rosją, jaką prowadziła konsekwentnie przez 16 lat swoich rządów, odpowiedziała: „Dyplomacja nie jest zła, tylko z tego powodu, że nie zadziałała”.

Merkel odrzuciła wówczas krytykę dziennikarza za to, że zablokowała w 2008 r. przyznanie Ukrainie i Gruzji państw statusu z określoną ścieżką do NATO twierdząc, że uczynienie tego Władimir Putin potraktowałby już wówczas jako „wypowiedzenie wojny”. „To nie była Ukraina jaką znamy dzisiaj” – opowiadała o ówczesnej sytuacji – „Kraj nie był stabilny, był przeżarty przez korupcję”. W tym kontekście chwaliła prezydenta Wołodymyra Zełenskiego za jego przywództwo. „Odwaga i pasja, z jaką walczą o swój kraj, jest bardzo imponująca” – powiedziała o Ukraińców. Wcześniej, przez swoją rzeczniczkę, Merkel przekazała, że decyzję ze szczytu NATO z 2008 r. uznaje za słuszną.

Zobacz także: Merkel otrzymała najwyższe niemieckie odznaczenie. Kontrowersje w Niemczech

zeit.de / Kresy.pl