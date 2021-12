Rosja odrzuciła ukraińską propozycje nowego rozejmu

Na spotkaniach grup roboczych Trójstronnej Grupy Kontaktowej (TCG) strona ukraińska przedstawiła trzy inicjatywy dotyczące nowego rozejmu, ale Rosja je odrzuciła.

Jak przekazał portal Ukrinform, Rosja odrzuciła propozycję Kijowa w sprawie nowego rozejmu we wschodniej Ukrainie. Poinformowała o tym ukraińska delegacja do TCG, wskazując, że spotkania odbyły się 7 grudnia.

Delegacja ukraińska wystąpiła z następującymi inicjatywami: Powrót do trwałego zawieszenia broni poprzez zapewnienie wdrożenia środków wzmacniających zawieszenie broni z 22 lipca 2020 r. Otwarcie przejść w Szczastii, Zołotach, które zostały otwarte od strony ukraińskiej w listopadzie 2020 roku. Wzajemna wymiana zatrzymanych sięgająca do ok. 60 osób.

„Te kwestie były omawiane podczas regularnego posiedzenia TCG w dniu 8 grudnia 2021 r. Niestety wszelkie inicjatywy ukraińskiej delegacji zostały odrzucone przez Federację Rosyjską pod wymyślnymi pretekstami” – czytamy w oświadczeniu.

Należy zauważyć, że 9 grudnia na nadzwyczajnym posiedzeniu TCG Ukraina zaproponowała rozszerzenie Wspólnego Centrum Kontroli i Koordynacji poprzez zaangażowanie przedstawicieli nie tylko sygnatariuszy porozumienia mińskiego, ale także upoważnionych przedstawicieli krajów formatu normandzkiego (za ich zgodą) jako niezależnej strony. Celem takiej inicjatywy jest zapewnienie stabilnego zawieszenia broni, a także wdrożenie paragrafu 3 pakietu działań na rzecz realizacji porozumień mińskich, który przewiduje skuteczne monitorowanie i weryfikację zawieszenia broni.

Propozycja ta została kategorycznie odrzucona przez Federację Rosyjską. Według ukraińskiej delegacji do TCG Rosja odrzuciła również propozycję Ukrainy wzywającą uczestników konsultacji do złożenia oświadczeń o przywróceniu zawieszenia broni od godz. 00:01 10 grudnia oraz zobowiązanie do podjęcia działań na rzecz wzmocnienia zawieszenia broni z 22 lipca 2020 roku.

„Ukraina pozostaje zaangażowana w potrzebę stabilnego zawieszenia broni i jest gotowa kontynuować prace nad nim w ramach TCG i innych formatów” – powiedziała ukraińska delegacja w TCG.

Jak poinformował w czwartek The New York Times, ukraińskie dowództwo twierdzi, że gdyby Rosja zdecydowała się na inwazję, nie mieliby nadziei na odparcie jej bez znacznej pomocy wojskowej z Zachodu.

„Niestety na tym etapie Ukraina musi być obiektywna” – powiedział gen. Kyryło Budanow, szef ukraińskiego wywiadu wojskowego. „Nie ma wystarczających zasobów wojskowych, aby odeprzeć atak Rosji na pełną skalę, jeśli rozpocznie się on bez wsparcia sił zachodnich”.

Budanow nakreślił swoją koszmarną wizję rosyjskiej inwazji, która zaczęłaby się od nalotów i ataków rakietowych wymierzonych początkowo w składy amunicji i oddziały okopowe. Powiedział, że bardzo szybko ukraińskie wojsko zostanie odcięte, a jego dowództwo nie będzie w stanie koordynować obrony i zaopatrzenia frontu. Powiedział, że po tym odpowiedzialność spadłaby na dowódców pierwszej linii, aby sami prowadzili walkę.

„Będą wytrzymać tak długo, jak będą naboje” – powiedział Budanow. „Będą w stanie użyć tego, co mają w rękach, ale uwierzcie mi bez dostarczania rezerw, nie ma armii na świecie, która mogłaby wytrzymać”.

Gazeta cytuje anonimowego przedstawiciela ukraińskiego wojska, który poinformował, że opcją rozważaną w ostateczności jest otwarcie arsenałów dla wszystkich Ukraińców, pozwalając im na wzięcie dowolnej ilości broni, „by bronić siebie i swoich rodzin”.

Według ukraińskiego wywiadu w rejon linii kontaktowej w Donbasie ściągane jest ciężkie uzbrojenie, w tym artyleria i czołgi. Zwiększeniu miała też ulec liczba snajperów, z których część jest szkolona przez rosyjskich instruktorów.

Białoruś oskarżyła w sobotę Ukrainę o to, że wojskowy śmigłowiec należący do tego kraju naruszył granicę podczas manewrów i przeleciał kilometr wgłąb terytorium Białorusi.

Według Fitcha doniesienia o nagromadzeniu sił rosyjskich wzdłuż granicy z Ukrainą zwiększają ryzyko geopolityczne i prawdopodobieństwo sankcyjne tego kraju. W bazowy scenariuszu Fitch nie spodziewa się jednak, że konflikt z Ukrainą przerodzi się w otwartą wojnę. Dlatego agencja utrzymała długoterminowy rating kredytowy Rosji w walucie obcej na poziomie inwestycyjnym „BBB” z perspektywą stabilną.

W sobotę podawaliśmy, że zdaniem amerykańskiego wywiadu, Rosja planuje wielofrontową inwazję na Ukrainę z udziałem aż 175 000 żołnierzy już na początku 2022 roku. W ubiegłym tygodniu sekretarz stanu USA Antony Blinken wezwał Ukraińców do zachowania „zimnej krwi”.

Ukraińskie drony Bayraktar TB2 nie mogą zbliżyć się do linii kontaktowej w Donbasie bliżej niż na 5-10 km, bo ich sterowanie jest zakłócane przez systemy walki elektronicznej po stronie separatystów – twierdzą rosyjskie media. Strona ukraińska jak dotąd nie odniosła się oficjalnie do sprawy.

Kresy.pl/Ukrinform