Oddziały rozpoznawcze i specnaz rosyjskich wojsk powietrznodesantowych jako pierwsze otrzymają nowe samochody opancerzone Tajfun-WDW. Ma to nastąpić jeszcze w tym roku. Zdaniem ekspertów, jest to oznaka poważnych zmian w rosyjskich wojskach powietrznodesantowych.

Dowódca rosyjskich wojsk powietrznodesantowych, gen. płk Andriej Sierdiukow powiedział, że jeszcze w tym roku jednostki rozpoznawcze i oddziały specjalne podległej mu formacji jako pierwsze otrzymają nowe samochody opancerzone Kamaz K-4386 Tajfun-WDW. Będą to egzemplarze próbne, przeznaczone do testów.

Masowe dostawy tych pojazdów dla wojska planowane są na przyszły rok. Wcześniej informowano, że Rosjanie chcą wyposażać w nie całe bataliony.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Zdaniem rosyjskiego eksperta wojskowego Władisława Szurygina, wszystko to wskazuje na poważne zmiany w Wojskach Powietrznodesantowych FR. Uważa, że chodzi tu o zmianę koncepcji resortu obrony w kwestii wykorzystywania tego rodzaju wojsk, które dzięki nowym technologiom mogłyby zmienić się z sił desantowych w siły szybkiego reagowania i stać się podstawa kontyngentu ekspedycyjnego. Zaznacza, że dla prowadzenia takich operacji ważne są szybkość rozmieszczenia i mobilność.

„Widzieliśmy, jak pojazdy kołowe okazały się potrzebne w Syrii. Cały ruch rosyjskich jednostek odbywał się na nich. A w tym przypadku, świetne zabezpieczenie Tajfuna-WDW będzie bardzo użyteczne. Jego odporność na eksplozje jest lepsza nić BMD, a pod względem uzbrojenia nie ustępuje BTR-82” – twierdzi Szurygin.

Podczas wielkiej parady w Moskwie z okazji 75 rocznicy zakończenia II wojny światowej w lipcu br., Rosjanie pokazali m.in. samochody opancerzone Tajfun w wersji z zainstalowanym modułem bojowym. Posiadają one działko automatyczne kal. 30 mm i karabin maszynowy, ale nie wszystkie pojazdy tego typu dla sił powietrzno-desantowych będą posiadać podobną konfigurację.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Rosyjskie media zaznaczają, że pojazdy te s bardzo dobrze chronione przed kulami i odłamkami oraz uzbrojone w szybkostrzelne działka automatyczne. Miałyby też znaczącą zwiększyć manewrowość pododdziałów. Zwraca się uwagę na ważną cechę Tajfuna-WDW, a mianowicie możliwość desantowania go na spadochronie. Jego masa, czyli 13,5 tony czyni go nieco lżejszym niż BMD-4M, nowy rosyjski, gąsienicowy bojowy wóz piechoty przeznaczony dla wojsk powietrznodesantowych. Może przejechać na pełnym baku 1,2 tys. km, zdaniem rosyjskich mediów znacznie przewyższając przez to zasięgiem pojazdy gąsienicowe. Może wytrzymać wybuch o sile do 6 kg trotylu pod kołami lub do 3 kg trotylu pod dnem, bez uszczerbku dla załogi. Pojazd posiada też system automatycznego pompowania kół. Dostępne maja być też inne wersje pojazdu, w tym transportowa oraz uzbrojona w działko lub moździerz.

iz.ru / kp.ru / Kresy.pl