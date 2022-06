Brytyjski wywiad: Rosyjskie siły powietrzne winne porażkom na Ukrainie

Rosyjskie lotnictwo w dużej mierze ponosi winę za to, że Rosja nie zdołała osiągnąć założonych celów na Ukrainie. Nie udało mu się bowiem zdobyć przewagi w powietrzu, a większy niż zakładano ciężar spadł na siły lądowe – przekazał w poniedziałek brytyjski resort obrony w codziennej aktualizacji wywiadowczej.

Brytyjski resort obrony napisał w poniedziałek, że „do tej pory w konflikcie rosyjskie siły powietrzne spisywały się poniżej oczekiwań. Ich niezdolność do zapewnienia stałej kontroli w powietrzu jest prawdopodobnie jednym z najważniejszych czynników stojących za bardzo ograniczonymi sukcesami rosyjskiej kampanii”. „Nie potrafiły uzyskać pełnej przewagi powietrznej i prowadziły działania w sposób unikający ryzyka, rzadko przenikając głęboko za linie ukraińskie” – wskazano.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 20 June 2022

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 20, 2022