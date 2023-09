Reuters: Turcja importuje węgiel z Donbasu

Od lutego do lipca br. do Turcji z anektowanego przez Rosję Donbasu trafiło około 160 tys. ton węgla o wartości ponad 14 mln dolarów – podał Reuters.

W tym tygodniu agencja Reuters podała, powołując się na pozyskane rosyjskiego urzędu celnego, że w tym roku z anektowanych przez Rosję terenów Ukrainy do Turcji, państwa natowskiego, eksportowano węgiel wart co najmniej 14,3 mln dolarów.

Od lutego do lipca br. do Turcji dotarło około 160,4 tys. ton węgla, pochodzącego z obwodów donieckiego i ługańskiego. Trafił tam od co najmniej dziesięciu producentów.

Trzech producentów figurujących na liście potwierdziło Reuterowi, że we wspomnianym okresie wysłało do Turcji węgiel z tych dwóch obwodów, włączonych w skład Federacji Rosyjskiej. W tym czasie, aż 95 proc. eksportu węgla z Donbasu trafiło do Turcji. Na liście odbiorców bezpośrednich nie ma firm tureckich, są za to firmy zarejestrowane np. w Hong Kongu czy w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Tureckie ministerstwo handlu i urząd celny nie odpowiedziały mediom na prośbę o komentarz.

Należy zaznaczyć, że Turcja, w przeciwieństwie do Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, nie ograniczyła handlu z Rosją ani anektowanymi przez nią terenami. Wiadomo zarazem, że Ankara zwiększa produkcję energii elektrycznej z elektrowni węglowych.

Już w listopadzie 2022 roku separatystyczne, prorosyjskie władze tzw. Donieckiej Republiki Ludowej twierdziły, że eksportują węgiel do Turcji. Ma on stamtąd trafiać na rynki afrykańskie i bliskowschodnie. Reuters nie był w stanie potwierdzić tego w oparciu o dostępne dane celne.

Reuters ustalił, że transporty węgla częściowo szły przez Rostow w południowej Rosji, a część przez Noworosyjsk. Stamtąd, statkami trafiał do Turcji, ale nie wiadomo, czy była to całość, czy tylko część węgla.

Przedstawiciele departamentu stanu USA przyznają, że Waszyngton wie o tego rodzaju doniesieniach, ale nie chce tego komentować. Krytykują zarazem tego rodzaju praktyki.

Reuters pisze, że dyrektor prywatnej firmy wydobywczej Nedra-06, działającej w kontrolowanym przez Rosjan mieście Antracyt koło Ługańska potwierdził, że wysłano węgiel do Turcji. Odmówił jednak podania jakichkolwiek dodatkowych informacji, powołując się na „tajemnicę handlową”. Według danych celnych, Nedra-06 wysłała w maju i czerwcu br. dwa transporty węgla do Turcji, liczące łącznie 1600 ton.

Przypomnijmy, że w kwietniu ubiegłego roku agencja TASS podała, że tureccy pośrednicy umożliwią Rosji omijanie embarga Unii Europejskiej na rosyjski węgiel. Powołała się na badanie naukowców z Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. Łomonosowa (MGU).

Reuters / Euractiv.com / Kresy.pl