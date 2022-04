TASS: Rosja ominie embargo na węgiel przez Turcję

Tureccy pośrednicy umożliwią Rosji omijanie embarga Unii Europejskiej na rosyjski węgiel – napisała we wtorek agencja TASS powołując się na badanie naukowców z Moskiewskiego Uniwersytetu Państwowego im. Łomonosowa (MGU).

W analizie, do której dotarła agencja TASS, napisano, że w razie wprowadzenia przez Unię Europejską zakazu importu węgla z Rosji, rosyjski węgiel dalej będzie trafiał do państw UE, ale przez tureckich pośredników. Ci jako swój sprzedadzą go Europejczykom, dokładając swoją marżę. Przyczyni się to z jednej strony do obniżenia marży operacyjnej rosyjskich spółek węglowych, a z drugiej strony do zwiększenia ceny węgla dla odbiorców w UE.

Ewentualny zakaz importu rosyjskiego węgla przez kraje Unii Europejskiej może doprowadzić też do przeorientowania rosyjskich dostaw na inne rynki zbytu. W analizie wymieniono takie państwa jak Chiny, Indie czy Turcję.

Według naukowców z MGU import węgla w Chinach w 2021 roku wyniósł ponad 300 mln ton, a Chiny są gotowe przyjąć dalsze ilości rosyjskiego węgla. Problemem jest jednak przepustowość Bajkalsko-Amurskiej Magistrali oraz Kolei Transsyberyjskiej. „Dostawy będą musiały odbywać się przez porty północno-zachodnie lub czarnomorskie, co zwiększa koszty transportu 6,5-7 razy” – czytamy.

Ocenia się, że europejskie embargo najbardziej może dotknąć kopalni w Kuzbasie, Chakasji i obwodzie nowosybirskim. Stracą też rosyjskie porty na Bałtyku – ponad 45 mln ton ładunków rocznie. Jednocześnie zakaz importu w niewielkim stopniu dotknie wschodnich obwodów Rosji.

„Jeśli decyzja o zakazie zostanie podjęta szybko, to od sierpnia do grudnia 2022 roku rosyjscy dostawcy produktów węglowych mogą zmniejszyć eksport do krajów UE o 30 mln ton, co odpowiada ok. 3,1 mld dolarów. Przy tym najwięcej ucierpią dostawcy węgla energetycznego, ponieważ 95% dostaw do krajów UE to węgiel energetyczny, a tylko 5% to gatunki koksownicze” – napisano w analizie.

Jak określono w MGU, Rosja dostarcza około 50% węgla energetycznego wykorzystywanego w europejskich elektrowniach.

Kresy.pl / tass.ru