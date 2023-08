Zełenski twierdzi, że wojskowi proszą go o rozszerzenie mobilizacji

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił w środę o możliwych zmianach w procedurach mobilizacji wojennej tak, aby powiększyć szeregi walczących.

Podczas konferencji prasowej poświęconej wynikom trzeciego szczytu Platformy Krymskiej Zełeński zwrócił się do dziennikarzy – „Powiem szczerze: wojsko zwróciło się do mnie z tą sprawą. Aby dać im możliwość większej mobilizacji”. Według niego teraz istotna jest kwestia organów, które dokonują mobilizacji i sposobu, w jaki to robią. Dlatego zdaniem Zełenskiego priorytetem jest kwestia „przywrócenia porządku” w wojskowych urzędach rejestracyjnych i poborowych oraz wojskowych komisjach lekarskich, przytoczyła agencja informacyjna UNIAN.



Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na pełną skalę władze Ukrainy ogłosiły powszechną mobilizację w kraju, a mężczyznom w wieku od 18 do 60 lat zakazały opuszczania kraju. Mobilizacja miała odbywać się w kilku etapach. W pierwszym z nich do wojska mieli zostać powołani byli żołnierze z doświadczeniem bojowym, którzy służyli w wojsku na podstawie kontraktu lub brali udział w działaniach wojennych w Donbasie, następnie – żołnierze, którzy służyli w wojsku do 2014 roku lub służyli wcześniej na podstawie kontraktu.

W trzecim etapie do wojska mieli być powołani absolwenci wydziałów wojskowych uniwersytetów (jako oficerowie rezerwy) oraz wszyscy, którzy nie mają ograniczeń wiekowych i fizycznych. W czwartym etapie wcialana miała być rezerwa publiczna, czyli wszyscy obywatele kraju bez ograniczeń wiekowych i fizycznych.

Pod koniec września 2022 roku Oleksij Aresztowicz, będący wówczas doradcą Brezydenta Prezydenta Ukrainy, poinformował, że mobilizacja w kraju będzie kontynuowana i „wszyscy lub bardzo wielu” ukraińskich studentów będzie mogło zostać powołanych w szeregi sił zbrojnych. W ten sposób, jego zdaniem, Kijów miał odpowiedzieć na częściową mobilizację ogłoszoną 21 września w Rosji. Jednak już w grudniu 2022 roku Minister Obrony Ukrainy Oleksij Reznikow stwierdził, że nie ma mowy o konieczności dodatkowej mobilizacji obywateli, a potrzebny jest jedynie broń i sprzęt wojskowy. „Dziś mamy wystarczającą liczbę ludzi w siłach zbrojnych Ukrainy i ogólnie w sektorze bezpieczeństwa i obrony” – powiedział wówczas ukraiński minister. Pod koniec stycznia 2023 roku Zełenski polecił Ministerstwu Obrony Narodowej rozpoczęcie tworzenia rezerw personelu wojskowego w celu regeneracji sił po działaniach wojennych. Jednocześnie zaznaczył on, że ​​nie będzie ujawniać szczegółów

7 sierpnia Zełenski podpisał ustawy przyjęte przez Radę Najwyższą o przedłużeniu stanu wojennego na Ukrainie i przedłużenia okresu powszechnej mobilizacji. Stan wojenny i mobilizacja na Ukrainie przedłużone o kolejne 90 dni, a więc do 15 listopada 2023 roku.

