Zełenski rozmawiał z Dudą nt. „usunięcia przeszkód w sferze transportowej”

Choć według oficjalnych deklaracji strony polskiej, rozmowy prezydentów Polski i Ukrainy miały koncentrować się na kwestiach bezpieczeństwa w regionie, to Zełenski zaznaczył, że poruszono też sporny temat dotyczący transportu. Ukrainie zależy na korzystnym rozwiązaniu w tym obszarze.

Od czwartku w prezydenckiej rezydencji w Wiśle toczyły się konsultacje prezydentów Polski i Ukrainy, Andrzeja Dudy i Wołodymyra Zełenskiego. Wczoraj po południu Zełenski zamieścił parę wpisów, w których relacjonował przebieg rozmów. Wynika z nich, że dotyczą one nie tylko kwestii bezpieczeństwa w regionie, ale również spraw istotnych z perspektywy interesów gospodarczych Ukrainy.

„Trwają produktywne rozmowy z moim przyjacielem Andrzejem Dudą. Omówiliśmy wyzwania w zakresie bezpieczeństwa, usunięcie przeszkód w sferze transportowej, wzmocnienie współpracy energetycznej. Uzgodniliśmy dalszy harmonogram spotkań” – napisał Zełenski. Zamieścił ten wpis również w języku angielskim.

Тривають продуктивні переговори з моїм другом @AndrzejDuda. Обговорили безпекові виклики, усунення перешкод у транспортній сфері, посилення енергетичної взаємодії. Визначили подальший графік зустрічей. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 20, 2022

W piątek rano prezydent Ukrainy w kolejnym wpisie podziękował narodowi polskiemu i prezydentowi Dudzie za „konsekwentne wspieranie terytorialnej integralności i suwerenności Ukrainy” oraz integracji euroatlantyckiej państwa ukraińskiego. Zaznaczył, że ma to wielkie znaczenie w obecnym, trudnym czasie. „Cieszę się, że pracujemy wspólnie, aby sprostać wyzwaniom bezpieczeństwa w regionie”.

Дякую народові 🇵🇱 та @AndrzejDuda за послідовну підтримку територіальної цілісності й суверенітету 🇺🇦, євроатлантичної інтеграції нашої держави. Така підтримка особливо важлива у нинішній важкий час. Радий, що ми діємо спільно задля протистояння безпековим викликам у регіоні. pic.twitter.com/RSrBDsiUoY — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 21, 2022

Choć wcześniej strona polska zapowiadała oficjalnie, że konsultacje polsko-ukraińskie na szczeblu przywódców państw miały koncentrować się na kwestiach bezpieczeństwa w regionie, to w mediach ukraińskich spekulowano, czy przy tej okazji Zełenski nie poruszy w rozmowie spornych kwestii dotyczących transportu.

Chodzi tu z jednej strony o to, że rząd Ukrainy domaga się od Polski zwiększenia liczby zezwoleń transportowych dla ukraińskich przewoźników samochodowych ze 160 tys. do 200 tys. rocznie. Z kolei strona polska chce zniesienia trwającej od listopada ub. roku blokady tranzytu kolejowego przez Polskę, którą w ostatnim czasie strona ukraińska zaostrza. W tym tygodniu ukraiński tygodnik „Dzerkało Tyżnia” napisał, że ukraińscy decydenci nie zaprzeczają, że konieczne remonty torowisk i blokada tranzytu kolejowego „stały się swego rodzaju lewarem do nacisku na Warszawę”, by zmusić Polskę do zwiększenia liczby pozwoleń dla ukraińskich przewoźników samochodowych.

