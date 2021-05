Władze Lwowa organizują bieg „Miejscami Stepana Bandery”

W najbliższą niedzielę z okazji banderowskiego „Dnia Bohaterów” władze Lwowa zorganizują bieg „Miejscami Stepana Bandery”.

Jak podano w środę na stronie internetowej Rady Miasta Lwowa, trasa biegu będzie miała długość 150 km. Rozpocznie się on o godzinie 6. w Starym Uhrynowie, przy rodzinnym domu przywódcy OUN, a zakończy o godzinie 21. we Lwowie pod pomnikiem Bandery.

W biegu weźmie udział 5 biegaczy, zmieniających się co 10 km. Każdy uczestnik imprezy w ciągu dnia przebiegnie 30 km. Oznacza to, że biegacze będą biec pojedynczo.

Organizatorzy zapowiadają, że w miejscach związanych z życiem i działalnością Stepana Bandery, przez które wiedzie trasa biegu, będą organizowane imprezy z udziałem publiczności.

W Stryju biegacze pojawią się pod budynkiem należącym przed wojną do rodziny Banderów. We Lwowie takimi miejscami będą: bursa, w której w latach 1929-1930 mieszkał Bandera, Politechnika Lwowska, na której Bandera studiował, budynek, w którym w 1932 roku wynajmował mieszkanie oraz pomnik Bandery.

Organizatorami imprezy jest grupa inicjatywna złożona z deputowanych rady miasta Lwowa z lat 1990-1994 oraz obecna rada miasta.

Dzień Bohaterów (względnie Święto Bohaterów) został ustanowiony jako święto partyjne Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów (Bandery) na II konferencji OUN-B w kwietniu 1941 roku, na pamiątkę tragicznie zmarłych w miesiącu maju: prezydenta Ukraińskiej Republiki Ludowej Symona Petlury, założyciela OUN Jewhena Konowalca i jednego z głównych ideologów ukraińskiego ruchu nacjonalistycznego Mykoły Michnowskiego. Obchodzi się go 23 maja. Nie jest to oficjalne święto na Ukrainie, jednak hucznie obchodzi się je na zachodzie kraju.

Stepan Bandera był w latach 30. XX wieku działaczem nielegalnej Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów, która prowadziła terrorystyczną działalność separatystyczną przeciwko Polsce. Został skazany przez polski sąd na karę śmierci (zamienioną później na dożywocie) za zorganizowanie zamachu na ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego, a w osobnym procesie sądzono go za zdradę stanu. Wydostał się z więzienia w wyniku klęski wrześniowej w 1939 roku. Po rozłamie w OUN w 1940 roku stanął na czele frakcji zwanej od jego nazwiska OUN-B (tzw. banderowcy). Jako jej wódz odpowiada za przygotowanie zbrodniczych planów wobec Polaków i Żydów oraz ich realizację podczas ataku na ZSRR przez III Rzeszę, z którą OUN-B kolaborowała. Internowany w lipcu 1941 roku przez Niemców w związku nieuzgodnioną z nimi deklaracją niepodległości państwa ukraińskiego był przetrzymywany w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen do września 1944 roku. W związku z tym faktem kwestionuje się jego odpowiedzialność za ludobójstwo na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. Obrońcy Bandery nie biorą pod uwagę, że był on przetrzymywany w dobrych warunkach i utrzymywał stały kontakt ze swoją organizacją. Po wypuszczeniu z Sachsenhausen Bandera wznowił kolaborację z III Rzeszą i opowiadał się za walką Ukraińców po jej stronie. Po wojnie osiadł pod fałszywym nazwiskiem w zachodnich Niemczech, gdzie w dalszym ciągu kierował OUN-B. Zdaniem jego biografa, Grzegorza Rossolińskiego-Liebe, organizacja Bandery po wojnie mogła dokonać na Zachodzie do 100 skrytobójczych mordów na przeciwnikach politycznych. Stepan Bandera został zabity w 1959 roku w Monachium przez sowieckiego agenta.

