Ukraińskie media: zwierzchnik UKP PM zaraził się koronawirusem

Szereg ukraińskich mediów twierdzi, że koronawirusem zaraziło się kilku biskupów Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego, w tym jego zwierzchnik metropolita Onurfy. Sama cerkiew zaprzecza temu, ale bp Onurfy nie wziął udziału w publicznej liturgii wielkanocnej.

Portal Religijna Prawda podał w sobotę, powołując się na swoje źródła, że zwierzchnik UKP PM metropolita Onufry oraz bp Antoni, który jest metropolitą boryspolskim i browarskim, anonimowo wykonali testy na obecność koronawirusa i dały one wynik pozytywny. Obaj mieli zostać hospitalizowani pod innymi nazwiskami. Według źródeł „Dzerkała Tyżnia” bp Onufry został przyjęty do szpitala kardiologicznego kierowanego przez wiernego UKP PM Borysa Tudorowa, który posiada specjalne pomieszczenie przystosowane do leczenia zakaźnie chorych, włącznie z aparatem do sztucznej wentylacji płuc.

Rzekomo hospitalizowany bp Antoni pojawił się jednak w piątek w rozmowie online w telewizyjnym programie „Swoboda słowa z Sawikiem Szusterem”. Według źródeł „Dzerkała Tyżnia” metropolita specjalnie pojechał ze szpitala do klasztoru „z temperaturą”, by wziąć udział we wcześniej umówionym wywiadzie.

Według Religijnej Prawdy hospitalizowany z powodu COVID-19 ma być również rektor seminarium duchownego przy Peczerskiej Ławrze w Kijowie bp Sylwester.

UKP PM oficjalnie zaprzeczył, że jego zwierzchnik, a także bp Antoni, zarazili się koronawirusem. W wydanym w sobotę oświadczeniu napisano, że obaj są zdrowi i przygotowują się do liturgii wielkanocnej (prawosławni w tym roku obchodzą Wielkanoc tydzień po zachodnich chrześcijanach). Zaznaczono jednak, że Onufry odprawi wielkanocne nabożeństwo w prywatnej rezydencji, „by uniknąć nagromadzenia wiernych”.

Jak podał portal RISU, metropolici Onurfy i Antoni nie pojawili się na żadnym nabożeństwie wielkanocnym UKP PM transmitowanym w internecie.

Jak pisaliśmy, należąca do UKP PM Peczerska Ławra okazała się ogniskiem koronawirusa w Kijowie. 13 kwietnia mer ukraińskiej stolicy Witalij Kliczko informował o „ponad 90” zarażonych koronawirusem w tym klasztorze. W piątek Kliczko poinformował o kolejnych 26 infekcjach w Peczerskiej Ławrze. Według mediów w Ławrze zmarło do tej pory trzech duchownych. Nieoficjalnie wśród chorych był zwierzchnik klasztoru bp Paweł, który wcześniej miał kontakt z innymi hierarchami, w tym z metropolitą Onurfym.

Kresy.pl / zaxid.net / RISU