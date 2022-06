Ukraiński urzędnik: wycofanie się z Siewierodoniecka zajmie kilka dni [+VIDEO]

Wycofywanie się ukraińskiej armii z Siewierodoniecka już się rozpoczęło i potrwa kilka dni – powiedział telewizji CNN szef wojskowej administracji rejonu siewierodonieckiego Roman Własenko.

Szef wojskowej administracji rejonu siewierodonieckiego Roman Własenko przekazał w piątek amerykańskiej telewizji CNN kilka szczegółów na temat wycofania się ukraińskich żołnierzy z atakowanego przez Rosjan Siewierodoniecka.

Własenko powiedział, że wycofywanie się ukraińskich oddziałów rozpoczęło się w czwartek i jest obecnie kontynuowane. W mieście wciąż jednak są ukraińscy żołnierze.

„Jest tam dużo jednostek, więc myślę, że wycofywanie zajmie kilka dni” – mówił ukraiński urzędnik, nie precyzując, w jaki sposób i dokąd wycofują się ukraińscy żołnierze.

Według ekspertów Ukraińcy wycofują się na zachodni brzeg rzeki Doniec za pomocą łodzi, ponieważ, jak informowaliśmy, wszystkie mosty w Siewierodoniecku zostały zniszczone. Oznacza to porzucenie ciężkiego sprzętu. Scenę takiej przeprawy ma przedstawiać nagranie, które pojawiło się w sieci.

📽️Ukrainian troops withdrawing from #Sievierodonetsk. There is reportedly no pontoon bridge set up and the defenders need to rely on small boats. #UkraineRussiaWar pic.twitter.com/DJSOPUiiai

— MilitaryLand.net (@Militarylandnet) June 24, 2022