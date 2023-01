Kułeba: Polska ogłosi „decyzje jeszcze ważniejsze niż w sprawie Leopardów”

Straż Graniczna poinformowała o sprawie w czwartkowym komunikacie. "25-letni mężczyzna na co dzień trudnił się przewozem osób na terenie Warszawy poprzez wykorzystanie jednej z popularnych aplikacji mobilnych. W wyniku kontroli stwierdzono, że cudzoziemiec przebywa w naszym kraju nielegalnie. Poza paszportem nie posiadał żadnego innego dokumentu, uprawniającego go do pobytu na terytorium RP. Mężczyźnie zarzuca się również przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom z terytorium Niemiec do Polski, gdzie podczas trzydniowego pobytu wyraził wolę złożenia wniosku o azyl" - podała SG.

Po zatrzymaniu i przesłuchaniu, zostało wszczęte wobec niego postępowanie administracyjne zakończone wydaniem decyzji o zobowiązaniu do powrotu z zakazem ponownego wjazdu do naszego kraju i innych państw obszaru strefy Schengen na okres 3 lat. Skierowano wniosek do sądu o umieszczenie mężczyzny w strzeżonym ośrodku dla cudzoziemców.