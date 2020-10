Ukraina chce eksportować gaz do Unii Europejskiej

Ukraina niemal całkowicie zapełniła swoje zbiorniki do magazynowania gazu ziemnego. Poziom zapasów jest najwyższy od około dekady.

W związku z tym Ukraińcy planują rozpoczęcie eksportu „błękitnego paliwa”, jak napisał we wtorek portal energetyczny „Rzeczpospolitej”. Stanowisko takie wyraził Serhij Perełoma prezes ukraińskiego, państwowego koncernu Ukrtransgaz. Portal cytuje też szefa innej państwowej spółki Naftohaz Andrija Kobolewa.

„W tym roku poziom napełnienia ukraińskich magazynów gazu osiągnie najwyższy poziom od dziesięciu lat. Łączna ilość gazu w podziemnych magazynach osiągnęła poziom 27,9 mld m sześc. Dlatego operator ukraińskich magazynów gazowych zapewnia, że kolejny sezon grzewczy przebiegać będzie bez kryzysów. Nie wykluczamy też, że przy sprzyjającej sytuacji na rynku gazu Europy, Ukraina rozpocznie samodzielny eksport gazu do krajów UE ” – powiedział Kobolew.

Jak podaje portal – „W ciągu pierwszych trzech kwartałów do ukraińskich podziemnych zbiorników gazu wpompowane zostało 15,9 mld m sześc. surowca – o 6,3 proc. więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.” Z tego 8,4 mld m sześc. to surowiec należący do spółek zagranicznych. Łączna pojemność wszystkich magazynów gazu na Ukrainie to łącznej 31 mld m sześc. Ukraińcy mogą swobodnie sprzedawać objętości magazynowe oraz możliwości przesyłu gazu po zakończeniu kontraktu z rosyjskim Gazpromem w zeszłym roku.

„Rzeczpospolita” zaznacza, że Ukraina ma rozbudowany system gazociągów, który umożliwia jest eksportowanie gazu na Bałkany, Węgry, do Austrii, Czech, na Słowację i do Polski.

