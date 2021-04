Daily Mirror: wojna między Rosją a Ukrainą może wybuchnąć w ciągu kilku dni

Brytyjska gazeta Daily Mirror napisała, że rząd i siły zbrojne Wielkiej Brytanii z rosnącym niepokojem obserwują wzrost napięcia w Donbasie. Według gazety istnieją obawy, że wojna na pełną skalę między Rosją a Ukrainą wybuchnie w ciągu kilku dni.

Daily Mirror napisał w czwartek, powołując się na swoje źródła, że dowództwo brytyjskich sił zbrojnych i urzędnicy rządu są w stanie „wyższej gotowości” w związku z sytuacją wokół Ukrainy i monitorują ją z rosnącym niepokojem.

Przekaż swój 1% na Kresy.pl Fundacja Kompania Kresowa KRS 0000350493 Przekaż 1% podatku

Jedno ze źródeł gazety przekazało, że „agresywne ruchy wojsk rosyjskich w kierunku granicy [z Ukrainą] wywołały duże zaniepokojenie w ministerstwie obrony” Wielkiej Brytanii.

Daily Mirror odnotował komunikat rosyjskiego ministerstwa obrony o przerzucaniu na akwen Morza Czarnego z Morza Kaspijskiego „w celu ćwiczeń” łodzi desantowych oraz kutrów. Według gazety Moskwa przerzuca w pobliże granicy z Ukrainą także czołgi, pojazdy opancerzone, artylerię, baterie rakiet termobarycznych, sprzęt inżynieryjny do budowy mostów na rzekach, drony obserwacyjne a nawet ciężarówki ze sprzętem do wydawania odgłosów bitewnych w celu zmylenia przeciwnika. Ma także gromadzić w tym rejonie oddziały specjalne i dużą liczbę elitarnych jednostek desantowych. Według gazety „istnieje obawa, że ​​w ciągu kilku dni ponad 95 tys. żołnierzy jednostek szturmowych (…) będzie gotowych do inwazji”.

Do niedawna wyżsi ukraińscy dowódcy Ukrainy obliczali, że jeśli Rosja zdecyduje się na atak, to najprawdopodobniej nastąpi to w połowie maja – pisze brytyjska gazeta.

Źródła gazety poinformowały także o ściągnięciu na granicę „dziesiątek tysięcy” ukraińskich żołnierzy, w tym rezerwistów. Uważają one, że na Ukrainie pojawili się już amerykańscy doradcy wojskowi.

Daily Mirror cytuje m.in. byłego dowódcę sił brytyjskich w Afganistanie pułkownika Richarda Kempa, który powiedział, że sytuację należy traktować niezwykle poważnie. „Oczywiście to może być oszustwo, ale musimy założyć, że Rosja zamierza zaatakować Ukrainę” – powiedział Kemp. Według gazety jeszcze kilka dni temu większość ekspertów ds. obronności uważało, że ruchy rosyjskich wojsk są tylko „blefem” mającym być testem administracji Joe Bidena i europejskiej jedności.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

CZYTAJ TAKŻE: USA skierują na Morze Czarne dwa okręty

Kresy.pl / mirror.co.uk