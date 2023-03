Ukraińcy wycofają się z Bachmutu? Jest komentarz ukraińskiej armii

Serhij Czerewatyj, rzecznik Zgrupowania Wschód Sił Zbrojnych Ukrainy skomentował doniesienia o możliwym, rychłym wycofaniu ukraińskich żołnierzy ze szturmowanego i niemal otoczonego przez Rosjan miasta Bachmut w Donbasie.

W związku z zaciętymi walkami o Bachmut (Artiomwsk) w obwodzie donieckim i próbami odcięcia broniących się tam żołnierzy ukraińskich, pojawiają się głosy, czy Ukraińscy nie powinni wycofać się z miasta, które prawdopodobnie jest już nie do obrony. Takie opinie wyrażano też na Ukrainie.

W środę w rozmowie z CNN sprawę skomentował Serhij Czerewatyj, rzecznik Zgrupowania Wschód Sił Zbrojnych Ukrainy. Oświadczył, że na razie nie ma decyzji o wycofaniu się z Bachmutu.

„Jeśli zobaczymy, że zagrożenie dla naszych żołnierzy i nasza sytuacja operacyjna są ważniejsze niż potrzeba utrzymania tego terytorium, to zrobimy to [wycofamy się – red.], ale w sposób zorganizowany, bez paniki” – powiedział Czerewatyj.

Rzecznik zaznaczył, że tylko dowództwo widzi, na ile w tej sytuacji jest taka potrzeba, żeby się wycofać. W takim przypadku, zdecyduje sztab.

„Mogę powiedzieć, że teraz nie ma takiej decyzji” – oświadczył.

Według relacji żołnierza 93. brygady, siły ukraińskie cały czas są w mieście i nie mają żadnych planów wycofania się. Żołnierz ten twierdzi nawet, że sytuacja jest spokojniejsza niż w ostatnich dniach. Jego nagranie publikuje ukraińska armia, stąd nie można wykluczyć, że ma ono mieć głównie charakter propagandowy, skierowany głównie na użytek wewnętrzny.

Bakhmut. UA defenders stay in the city. They succeed to repeal the russian bastards attacks & pushed the enemy outside the city; small arms shootouts are audible at the outskirts, but #BakhmutHolds.

Keep going!#UkraineHolds pic.twitter.com/p9za1M8l9J

— Ukraine Front Lines (@EuromaidanPR) March 1, 2023