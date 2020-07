Uzgodniono całkowite zawieszenie broni w Donbasie

Pełne i wszechstronne zawieszenie broni w rejonie konfliktu na wschodzie Ukrainy wchodzi w życie w poniedziałek po północy – poinformowała kancelaria prezydenta Ukrainy. Tak uzgodniono podczas spotkania Trójstronnej Grupy Kontaktowej.

W środę Trójstronna Grupa Kontaktowa ds. uregulowania sytuacji w Donbasie, podczas wideokonferencji, uzgodniła pełne i wszechstronne zawieszenie broni w rejonie konfliktu na wschodzie Ukrainy. Według komunikatu opublikowanego przez kancelarię prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego, strony uzgodniły, że rozejm wejdzie w życie w poniedziałek 27 lipca br., zaraz po północy.

Przeczytaj: Zełenski: dałem Putinowi rok na zakończenie wojny w Donbasie

„Podczas dzisiejszego spotkania Trójstronnej Grupy Kontaktowej, strony przy mediacji OBWE uzgodniły wdrożenie środków na rzecz wzmocnienia zawieszenia broni do czasu pełnego rozwiązania międzynarodowego konfliktu zbrojnego w ukraińskim Donbasie” – czytamy w komunikacie. „Odpowiednie środki zostały uzgodnione na Trójstronnej Grupie Kontaktowej przez Ukrainę i Rosję i poparte przez OBWE. Pełne i wszechstronne zawieszenie broni, jeśli inne strony będą go przestrzegać, jest podstawowym warunkiem wstępnym dla pełnego wypełnienia porozumień mińskich i otwiera drogę do implementacji innych warunków tych porozumień”.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Według biura prezydenta Zełenskiego, przełom w pracach Grupy jest rezultatem efektywnej pracy ukraińskiej delegacji, przy wsparciu „międzynarodowych partnerów w Berlinie i Paryżu”, a także doradców politycznych i ministrów spraw zagranicznych państw tzw. formatu normandzkiego.

„Ukraina kolejny raz potwierdziła pełną gotowość do przestrzegania uzgodnień osiągniętych na grudniowym szczycie w Paryżu z udziałem liderów krajów – uczestników formatu normandzkiego i przychylność do wykonania porozumień mińskich” – napisano w komunikacie. Zaznaczono też, że Specjalna Misja Obserwacyjna OBWE na Ukrainie będzie ułatwiać i wspierać wykonanie tych środków, podkreślając, że całkowite zawieszenie broni to warunek wstępny politycznego uregulowania sytuacji.

W komunikacie odniesiono się też do kwestii wyborów na terytoriach pozostających pod kontrolą prorosyjskich separatystów. Zaznaczono, że takie wybory mogłyby się odbyć na następujących warunkach: po wszechstronnej deeskalacji, po wycofaniu zagranicznego wojska i sprzętu oraz rozbrojeniu „nielegalnych formacji zbrojnych”, po przywróceniu kontroli rządu Ukrainy nad granicą ukraińsko-rosyjską. Ponadto, zaznaczono też, że wybory muszą odbyć się wyłącznie w zgodzie z ukraińskim prawodawstwem i według kopenhaskich standardów OBWE.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

„W ramach grupy humanitarnej [Trójstronnej Grupy Kontaktowej-red.] strona ukraińska, jak uzgodniono, przekazała listę osób do wzajemnego zwolnienia i oczekuje tego samego od drugiej strony.

Czytaj także: Odbyło się spotkanie przedstawicieli normandzkiej czwórki w sprawie konfliktu w Donbasie

president.gov.ua / Kresy.pl