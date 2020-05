44 proc. Ukraińców pozytywnie ocenia uznanie członków UPA za bojowników o niepodległość

Fundacja „Demokratyczne Inicjatywy” wspólnie z Kijowskim Międzynarodowym Instytutem Socjologii zbadały stosunek Ukraińców do świętowania Dnia Zwycięstwa oraz przyznania członkom tzw. Ukraińskiej Powstańczej Armii (UPA) uprawnień kombatanckich.

Wyniki sondażu opublikowała we wtorek Fundacja „Demokratyczne Inicjatywy”. Jedno z pytań dotyczyło stosunku ankietowanych do decyzji o uznaniu „żołnierzy” UPA za bojowników o niezależność Ukrainy. 44,4 proc. badanych pozytywnie odniosło się do tej decyzji. Przeciwnego zdania było 22,1 proc. ankietowanych. Dla 16,1 proc. było to obojętne a 17,4 proc. wybrało odpowiedź „trudno powiedzieć”.

Jak stwierdziły „Demokratyczne Inicjatywy”, największe poparcie dla uznania członków UPA za osoby walczące o niepodległość Ukrainy było na zachodzie kraju. Dokładnych wyników dla poszczególnych regionów jednak nie podano. Nadmieniono jedynie, że na wschodzie i południu Ukrainy poziom aprobaty i dezaprobaty dla tej decyzji wynosił po około 30 proc.

Przypomnijmy, że 6 grudnia 2018 roku ukraiński parlament przyjął nowelizację ustawy o prawach kombatanckich. W tym samym miesiącu podpisał ją prezydent Poroszenko. Ustawa zaczęła obowiązywać 3 miesiące po opublikowaniu w dzienniku ustaw. W myśl przyjętych zmian ukraiński parlament nadał status kombatantów osobom, które „brały udział w walce o niepodległość Ukrainy”. Za takich uznano członków banderowskiej UPA a także bojowników ugrupowań zbrojnych atamana Tarasa Bulby-Borowcia („Poleska Sicz”, UPA i UNRA), Siczy Karpackiej, Ukraińskiej Wojskowej Organizacji oraz Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów. Dotyczy to też osób, które brały czynny udział w zbrodniach przeciwko ludzkości i masowych mordach.

W sondażu spytano też Ukraińców o to, którego dnia powinno się świętować zwycięstwo nad III Rzeszą. Jedynie 14,3 proc. opowiedziało się za 8 maja (na Ukrainie jest to Dzień Pamięci i Pojednania). 32 proc. wybrało 9 maja (obchodzony jako Dzień Zwycięstwa). 39,1 proc. chciałoby obchodzić oba te święta.

Interesujące odpowiedzi otrzymano prosząc ankietowanych o ustosunkowanie się do stwierdzenia, że ZSRR razem z III Rzeszą odpowiada za wybuch II wojny światowej. Zgodziło się z tym 56 proc. uczestników badania. Przeciwnego zdania było 24 proc. W grupach wiekowych do 70 lat nie było większych różnic w odpowiedziach na to pytanie. Dopiero wśród najstarszych badanych zanotowano nieco mniejszy odsetek osób uznających odpowiedzialność ZSRR.

Sondaż przeprowadzono w dniach 17-22 kwietnia 2020 roku we wszystkich regionach Ukrainy, poza Krymem i terenami samozwańczych DRL i ŁRL, metodą CATI na reprezentatywnej grupie 2000 dorosłych mieszkańców kraju. Błąd statystyczny nie przekracza 2,2 proc.

