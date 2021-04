Zbyt niskie tempo szczepień w Petersburgu

Komentatorzy od dawna wskazują na wolne tempo szczepień przeciwko koronawirusowi SARS CoV-2 w Rosji.

Pogląd taki wyraził w czwartek także komitetu ochrony zdrowia władz miejskich Petersburga Dmitrij Lisowiec. „Mimo tego, że według niektórych wskaźników moglibyśmy ocenić szczepienia w Petersburgu optymistycznie – pod względem proporcji szczepień jesteśmy w pierwszej dziesiątce regionów to nadal nie osiągnęliśmy tempa, jakiego oczekiwaliśmy w prognozach i obliczeniach.” – zacytowała Lisowca agencja informacyjna Interfax.

Jak podkreślił petersburski urzędnik – „Aby szybko wytworzyć warstwę odpornościową, wyszliśmy od tego, że pierwszym składnikiem będziemy codziennie szczepić pierwszą dawką nawet 15 tys. mieszkańców.”. Tymczasem obecnie miejscowy system ochrony zdrowia utrzymuje tempo szczepienie na poziomie 7,5-8 tys. osób. Jak do tej pory dwie dawki szczepionki przyjęło 330 tys. osób. Petersburg, drugie co do wielkości miasto Rosji ma 5,3 mln mieszkańców.

Lisowiec zadeklarował „liczymy na to, że wzrośnie zapotrzebowanie na szczepionki u mieszkańców wzrośnie i my możemy zabezpieczyć plan szczepień, który dla siebie ustanowiliśmy”. Cytująca go agencja Interfax przypomniała, że władze Petersburga ogłosiły wcześniej plan zaszczepienia 1,2 mln mieszkańców miasta do końca lipca.

Od początku pandemii w Rosji koronawirusem zakaziło się 4,675 mln osób co jest piątym wynikiem na świecie. W państwie tym zmarło 104 398 nosicieli wirusa. W ciągu ostatniej doby wykazano 8944 nowych zakażeń i 398 kolejnych zgonów nosicieli.

