Rosyjski deputowany dopuszcza możliwość „zniszczenia” 2 mln Ukraińców [+VIDEO]

Deputowany rosyjskiej Dumy i lider partii Rodina, Aleksiej Żurawlow, ponownie groził w rosyjskiej państwowej telewizji użyciem broni jądrowej. Dopuścił też możliwość „zniszczenia” 2 mln Ukraińców.

Fragment nagrania z wystąpieniem Żurawlowa na antenie telewizji Rossija-1 zamieściła w poniedziałek na Twitterze dziennikarka Julia Davis, która regularnie monitoruje rosyjskie programy propagandowe. W opublikowanym nagraniu deputowany przekonywał, że „do zniszczenia całego wschodniego wybrzeża USA potrzeba dwóch rakiet Sarmat”. Taka sama ilość rakiet jego zdaniem jest potrzebna do zniszczenia zachodniego wybrzeża USA.

„Tam nie będzie niczego. Nie trzeba mówić, że ten grzyb będzie wyższy od drapacza chmur. On będzie widoczny z Meksyku!” – przewidywał Żurawlow przestrzegając Amerykanów przed „podbijaniem stawki”.

Deputowany przytoczył też wyniki badań socjologicznych, zgodnie z którymi 40 proc. Ukraińców jest przeciwnych likwidowaniu pomników tzw. Wielkiej Wojny Ojczyźnianej. Według niego kolejne 36 proc. Ukraińców „neutralnie” odnosi się do tej kwestii. „Dlaczego neutralnie? Oni po prostu boją się” – stwierdził Żurawlow dochodząc do wniosku, że trzy czwarte Ukraińców jest przeciwnych likwidacji pomników.

„19 proc. +za+. Jeśli mózgi ustawi się im normalnie, to od 12 do 15 proc. także uzna, że tego nie powinno się robić. I tak otrzymamy maksymalnie 5 proc. nieuleczalnych, czyli 2 miliony ludzi, którzy są gotowi to robić, którzy są gotowi odrodzić SS” – twierdził rosyjski parlamentarzysta. Wyraził przy tym zdanie, że „Azow to faszystowskie SS a Siły Zbrojne Ukrainy to Wehrmacht”.

Żurawlow wypowiedział się na temat losu, jaki powinien spotkać wspomnianych przez niego ludzi. „Te 2 mln ludzi powinno albo wyjechać z Ukrainy, albo zostać zdenazyfikowane, to jest zniszczone” – stwierdził.

Deputowany nie nazywał wydarzeń na Ukrainie „operacją specjalną”, ale „wojną”, przy czym jego zdaniem jest to wojna „domowa” pomiędzy Rosjanami, do której doszło w wyniku intryg Zachodu.

On Russian state TV, they discuss not only what it would take to destroy the United States, but also how many Ukrainians have to be massacred. One lawmaker came up with a figure: 2 million. No one in the studio blinked or objected—including the host, who is himself a Duma member. pic.twitter.com/dqywGStxax

— Julia Davis (@JuliaDavisNews) May 30, 2022