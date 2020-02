Rosjanie chcą policzyć niedźwiedzie polarne

Ministerstwo Przyrody Federacji Rosyjskiej zamierza przeprowadzić liczenie wszystkich niedźwiedzi polarnych jakie żyją na terytorium kraju.

Liczenie niedźwiedzi polarnych ma rozpocząć się w przyszłym roku jak zapowiedziała służba prasowa rosyjskiego Ministerstwa Przyrody. Policzone zostaną wówczas misie żyjące na najdalszych wschodnich krańcach Rosji – na Morzu Czukockim i Wschodniosyberyjskim.

W następnych latach akcja będzie kontynuowana na kolejnych akwenach Oceanu Arktycznego. W 2022 r. na Morzu Łaptiewów i Morzu Karskim, a w 2023 r. w rejonie Ziemi Franciszka Józefa oraz na Morzu Barentsa. „W ten sposób po raz pierwszy w historii uzyskane zostaną najpełniejsze dane o populacji niedźwiedzia polarnego na terenie naszego kraju” – podkreśla rosyjskie ministerstwo.

Finansowanie projektu wziął na siebie czołowy państwowy koncern naftowy Rosnieft. Bieżący rok ma zostać poświęcony na przygotowanie się do przeprowadzenia badań. Ma zostać opracowana metodologia liczenia zwierząt migrujących na wielkich przestrzeniach, szkolenie osób, które mają prowadzićbadania, przygotowanie sprzętu lotniczego, który zostanie wykorzystany przez naukowców. Rosyjskie ministerstwo podkreśliło, że niedźwiedź polarny został wpisany w Rosji do „czerwonej księgi” gatunków zagrożonych wyginięciem.

Niedźwiedź polarny jest największym lądowym drapieżnikiem żyjącym współcześnie na Ziemii. Liczba tych zwierząt spada w związku ze zmianami środowiskowymi. Ocieplanie się klimatu prowadzi do topnienia pokrywy lodowej w Arktyce, jedynym miejscu występowania niedźwiedzi polarnych, utrudnia to zwierzętom poruszanie się, polowanie i rozmnażanie. Powoduje to w Rosji wchodzenie niedźwiedzi do osiedli ludzkich.

interfax.ru/kresy.pl