Przedstawiciel Rosji w UE o „trudnych” rozmowach z przedstawicielem Unii

Stały przedstawiciel Rosji przy Unii Europejskiej Władimir Czyżow podsumował niedawną wizytę szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrella w Moskwie.

Oceny Czyżowa przytoczyła w czwartek agencja informacyjna RIA Nowosti. „Choć pan Borrel zmienił chyba swoje oceny po drodze z Moskwy do Brukseli, mówi, że nasze relacje „sięgnęły dna”, myślę, iż to w znacznym stopniu przejaskrawienie. Rozmowa w Moskwie była trudna, przede wszystkim dla naszych partnerów. Ale z drugiej strony ona była bezwarunkowo otwarta i myślę, że nikt z uczestników nie będzie zaprzeczać, że ostatecznie była wysoce profesjonalna” – powiedział rosyjski dyplomata.

Jak stwierdził Czyżow w rozmowach rosyjko-unijnych nie zabrakło kwestii w których poglądy obu strony były zbliżone, „ale omówiliśmy i to co nas na dzień dzisiejszy dzieli. I właśnie to podkreśla wagę utrzymania dialogu co, nawiasem mówiąc, i Unia Europejska uważa za niezbędne”. Rosyjski dyplomata powołał się w tej ocenie na wystąpienie Borrella na forum Parlamentu Europejskiego gdzie według niego miało dojść o antyrosyjskiej „histerii”.

Wysoki przedstawiciel UE do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa Josep Borrell przebywał w Rosji w dniach 4-6 lutego. Spotkał się w czasie tej wizyty z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem. W czasie konferencji prasowej po spotkaniu Ławrow obciążył Unię za kiepski stan relacji z Rosją, nazywając jej politykę „neokolonialną”. Odrzucił zarzuty wobec Rosji związane ze sprawą Nawalnego i zarzucił państwom zachodnim hipokryzję i stosowanie podwójnych standardów przypominając ostre tłumienie manifestacji w tych państwach.

Pilnujemy wspólnych spraw Zależymy od Twojego wsparcia Wspieram Kresy.pl

Borrel, krytykowany przez część europejskich polityków, w tym polskich, za to, że w ogóle wybrał się do Moskwy, ocenił, że rozmowy z Rosjanami wskazują, że oddalają się oni do Unii Europejskiej. „Agresywnie zaaranżowana konferencja prasowa i wydalenie trzech unijnych dyplomatów podczas mojej wizyty wskazują, że rosyjskie władze nie chciały wykorzystać tej okazji do bardziej konstruktywnego dialogu z UE” – podsumował szef unijnej dyplomacji.

ria.ru/kresy.pl