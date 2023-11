Łotwa zrównała związki parterskie homoseksualistów z małżeństwem

Łotewski parlament Saeima przyjął w czwartek poprawki do ośmiu ustaw regulujących związki osób tej samej płci, jak podał łotewski nadawca publiczny LSM.

Łotewski parlament przyjął pakiet ustaw po decyzji Trybunału Konstytucyjnego państwa nadbaltyckiego, który orzekl obowiązek państwa prawnej ochrony rodzin par tej samej płci, przypomniał litewski nadawca publiczny LRT. Nowe przepisy dotyczące związków partnerskich przewidują, że dwie osoby dorosłe pozostające w bliskim, osobistym związku i dzielące wspólne gospodarstwo domowe będą mogły zawrzeć związek partnerski na podstawie umowy notarialnej.



Umożliwiają także otrzymywanie informacji o stanie zdrowia partnera od placówek medycznych i uprawniają do innych gwarancji socjalnych.

Przed głosowaniem opozycja zapowiadała, że zwróci się do prezydenta Łotwy o niepodpisywanie poprawek w celu zebrania podpisów pod referendum. Jeżeli co najmniej 34 posłów, na 100 zasiadających w izbie, zwróci się do prezydenta o niepodpisywanie nowej ustawy, prezydent będzie musiał zawiesić jej wejście w życie. W ciągu dwóch miesięcy trzeba wówczas zebrać co najmniej 154 241 podpisów.



Informowaliśmy, że w tym roku parlament wybrał na prezydenta Łotwy Edgarsa Rinkēvičsa, wcześniej szefa MSZ, który jest zadeklarowanym homoseksualistą.

Jak pisaliśmy, Estonia może stać się pierwszym państwem bałtyckim, który zalegalizuje małżeństwa osób tej samej płci. Tak wynika z czerwcowego zapowiedzi nowego przewodniczącego estońskiego parlamentu Riigikogu Lauri Hussar.

lrt.lt/kresy.pl