Premier Litwy: Rosja wykorzystuje swoją szczepionkę jako „hybrydową broń”

Premier Litwy skrytykowała Rosję za używanie szczepionki Sputnik V do, jak to ujęła, „dzielenia i rządzenia”. Rosyjska ambasada nazwała jej słowa „dezinformacją”.

Premier Litwy Ingrida Šimonytė wypowiedziała się na temat rosyjskiej szczepionki na koronawirusa w piątek na Twitterze. „Mówią, że Sputnik V jest dobry, ale Putinowi nie zależy na używaniu go jako lekarstwa dla narodu rosyjskiego – oferuje go światu jako kolejną hybrydową broń do dzielenia i rządzenia” – uznała Šimonytė.

Šimonytė stwierdziła, że to nie jest dobra wiadomość dla ludzkości, co było aluzją do słów szefa unijnej dyplomacji Josepa Borrela, który będąc w Moskwie wyraził nadzieję na zarejestrowanie Sputnik V w UE i nazwał ten preparat „dobrą szczepionką dla całej ludzkości”.

They say, Sputnik V is good but Putin doesn’t care to use it as a cure for the Russian people – he offers it to the world as another hybrid weapon to divide and rule.

This is neither news nor good for mankind.

