Nie tylko wojsko ale i oficerowie policji chcą odejścia Paszyniana

Polityczny dzień zaczął się w Armenii od oświadczenia Sztabu Generalnego armii domagającego się odejścia premiera. Żądanie to powtórzyli oficerowie armeńskiej policji.

Grupa 30 wysokich oficerów policji Armenii poparła w czwartek postulat ustąpienia Nikola Paszyniana ze stanowiska premiera, podał portal Lenta.ru za News.am. Wśród sygnatariuszy apelu jest pięciu generałów i 25 pułkowników policji Armenii.

„Wyrażamy poparcie dla dowódcy armii i przyłączamy się do oświadczenia podyktowanego troską o losy Ojczyzny. Wzywamy funkcjonariuszy policji, aby nie stosowali się do nielegalnych instrukcji Nikoli Paszyniana i nie używali siły wobec ludzi” – napisali oficerowie policji. Uznali oni ustąpienie rządu za jedyną możliwą drogę rozładowania napięć politycznych w Armenii. „Wzywamy obecne władze do pokojowego odejścia, bez wstrząsów, powstrzymania się od destabilizacji sytuacji w kraju” – zaapelowali oficerowie policji.

Tymczasem jak podała agencja informacyjna RIA Nowosti w czasie wiecu opozycyjnego Ruchu Ocalenia Ojczyzny pod gmachem armeńskiego parlamentu jego lider Wazgen Manukian wezwał do zablokowania gmachu przez wznoszenie barykad. „Nigdzie nie odchodzimy, zostajemy tutaj, blokujemy ulice barykadami żeby deputowani przyszli i odsunęli go [Paszyniana] od władzy. Stracić ten moment to znaczy stracić ojczyznę” – powiedział do zgromadzonych Manukian.

Przedstawiciel innej pozaparlamentarnej partii opozycyjnej – Armeńskiej Federacji Rewolucyjnej (Dasznakcutjun) Iszchan Satatelian poinformował, że po gmachem parlamentu rozbite zostanie miasteczko namiotowe.

W wydanym w czwartek oświadczeniu Sztab Generalny Sił Zbrojnych Armenii zażądał od Paszyniana ustąpienia wraz z całym rządem. Wojskowi oskarżyli go o „wypady […] mające na celu zdyskredytowanie Sił Zbrojnych”. Armia uznała, że „Premier i rząd Armenii nie są już w stanie podejmować decyzji adekwatnych w tym kryzysie i fatalnej dla narodu ormiańskiego sytuacji.” Premier zareagował na to ogłoszeniem dymisji szefa Sztabu Generalnego oraz jego zastępcy oraz wezwaniem swoich zwolenników do wyjścia na ulice. W centrum Erywania pojawiły się jednak tysiące przeciwników premiera.

