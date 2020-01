Były urzędnik Kremla tworzy partię w Abchazji

Media rosyjskie informują, że były urzędnik Kremla, Abchaz z pochodzenia Ilan Ardzinba ruszy do kraju przodków by podjąć działalność polityczną.

Ardzinba był szefem Departamentu Współpracy Społeczno-Gospodarczej z państwami WNP Administracji Prezydenta Federacji Rosyjskiej. Wypowiadając się dla rosyjskiej telewizji RBK zadeklarował, że zamierza wyjechać do regionu pochodzenia – Abchazji i tam stworzyć partię jaka ma ubiegać się o władzę w tej częściowo uznawanej republice.

Ardzinba zapowiedział, że jego partia będzie nazywać się „Przyszłość Abchazji” a głównym elektoratem do jakiego chce się odwołać to młode pokolenie. Niedawne protesty i ustąpienie prezydenta Abchazji pokazały, że „młodzież stała się kluczowym aktorem w życiu społeczno-politycznym i głównym czynnikiem zmian” – ocenił polityk, który dodał, że to właśnie młodzież jest najbardziej poszkodowana przez wysokie bezrobocie, które wpycha część młodych Abchazów w przestępczość bądź narkomanię.

Ardzinba zapowiedział, że tworzenie nowego stronnictwa będzie odbywać się w trzech etapach. Najpierw polityk chce zorganizować „konkurs młodych liderów”. Jego zwycięzcy mają pozyskać szansę na staż w Moskwie, lub gotowy etat w Abchazji, a jeśli będą chcieli znajdą się wśród założycieli nowej partii. Natomiast sam zjazd założycielski ma odbyć się pod koniec wiosny. „Do wyborów prezydenckich będziemy prowadzić pracę w formie spotkań” – powiedział Ardzinba nie konkretyzując czy jego ruch poprze jakiekolwiek kandydata w przedterminowych wyborach. Potem nastąpi budowa struktur partii. RBK przypomina, że krewnym Ardzinby jest pierwszy separatystyczny prezydent Abchazji Władisław Ardzinba, zaś jego wujem bohater walk z Gruzinami i założyciel partii Amcahar Aka Adzińba. Ilan chce wykoszystac jej struktury dla budowy swojego stronnictwa.

Poprzednie wybory prezydenckie w Abchazji odbyły się we wrześniu 2019 roku. Zwyciężył w nich Raul Chadżymba uzyskując 47,3 proc. głosów. Kandydat Bloku Opozycyjnych Sił Ałhas Kwincynia zdobył 46,1 proc., ale zakwestionował wynik wyborów. 9 stycznia zwolennicy opozycji zablokowali parlament i administrację prezydenta republiki domagając się ustąpienia Chadżymby. Protestujących zmobilizowało rozpoczęcie rozprawy kasacyjnej Sądu Najwyższego Abchazji na wniosek Kwicynji o powtórzenie głosowania. Do stolicy Abchazji, Suchumi udał się wówczas zastępca sekretarza Rady Bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej Raszyd Nurgalijew. W sobotę Sąd Najwyższy w warunkach społeczno-politycznego napięcia anulował wyniki wrześniowych wyborów prezydenckich, lecz pozostawił Chadżymbę w roli pełniącego obowiązki głowy państwa. Ten jednak 12 stycznia podał się do dymisji. Przedterminowe wybory jego następcy odbędą się 22 marca.

Abchazja uzyskała faktyczną niezależność po tym gdy doszło do wybuchu konfliktu etnicznego między Abchazami i Gruzinami, których dzieli historyczna wrogość. Jeszcze w czasach rozpadu Związku Radzieckiego wschodząca Abchaska Autonomiczna Socjalistyczna Republika Radziecka ogłosiła w 1990 r. wyjście ze składu Gruziński SRR. W latach 1992-1993 między Abchazami a Gruzinami doszło do konfliktu zbrojnego w trakcie którego ci pierwsi obronili swoją niepodległość z pomocą oddziałów górskich narodów północnego Kaukazu – głównie Czeczeńców. Po konflikcie gruzińsko-osetyjsko-rosyjskim w 2008 r. Rosja uznała państwowość Abchazji. Obecnie uznaje ją jeszcze cztery państwa świata. Gruzja nadal uważa ją za swoją zbuntowaną prowincję tak jak zdecydowana większość państw świata.

rbc.ru/kresy.pl