Alijew: Azerbejdżan odzyskał kontrolę nad całą granicą z Iranem

Prezydent Azerbejdżanu poinformował o kolejnych domniemanych postępach armii Azerbejdżanu w Górskim Karabachu. Według niego z rąk Ormian odbito już cały odcinek granicy pomiędzy nieuznawaną Republiką Górskiego Karabachu a Iranem.

W kilku czwartkowych tweetach Alijew napisał, że Azerbejdżan zajął ponad 20 miejscowości w trzech rejonach Górskiego Karabachu.

Według prezydenta Azerbejdżanu są to trzy miejscowości w rejonie Fuzuli (Waranda), cztery miejscowości w rejonie Cəbrayıl (Dżyrakan) oraz 14 miejscowości w rejonie Zəngilan (Kowsakan).

„Wraz z wyzwoleniem osady Agbend zapewniono pełną kontrolę nad granicą państwową Azerbejdżanu z Islamską Republiką Iranu. Z tej okazji gratuluję narodom Azerbejdżanu i Iranu. Niech żyje zwycięska armia Azerbejdżanu!” – napisał Alijew na Twitterze.

С освобождением населенного пункта Агбенд был обеспечен полный контроль над государственной границей Азербайджана и Исламской Республики Иран. Поздравляю народы Азербайджана и Ирана по этому случаю. Да здравствует победоносная Азербайджанская армия! — Ilham Aliyev (@presidentaz) October 22, 2020

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

Walki w Górskim Karabachu trwają od 27 września, gdy zamrożony konflikt eskalował do postaci pełnowymiarowej wojny. Pomimo dwóch krótkotrwałych rozejmów walki są kontynuowane. Jak pisaliśmy, armia Azerbejdżanu skierowała swoją ofensywę na południe spornego regionu, posuwając się wzdłuż granicy irańskiej i zajmując południowe podejścia do gór karabaskich. Obie strony konfliktu ponoszą straty w ludziach i sprzęcie. W środę premier Armenii wyraził niewiarę w rozwiązanie konfliktu metodami dyplomatycznymi na obecnym etapie i wezwał swoich rodaków do walki „do końca”. Jego zdaniem dopiero dzięki skutecznej obronie Ormian Azerbejdżan będie skłonny do dyplomatycznego rozwiązania konfliktu.

Kresy.pl / tass.com