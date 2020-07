Francuski minister grozi Polsce utratą pieniędzy w razie wyjścia z Konwencji Stambulskiej

Polska zostanie ukarana finansowo, jeśli wypowie „genderową” Konwencję Stambulską – wynika ze słów francuskiego sekretarza stanu ds. europejskich Clémenta Beaune.

Jak podaje agencja Reutera, sekretarz stanu ds. europejskich w rządzie Jeana Castexa Clément Beaune zagroził Polsce konsekwencjami finansowymi w razie wyjścia z Konwencji Stambulskiej.

Beaune powiedział w środę w radiu France Inter, że Polska „zostanie uderzona po kieszeni” przy użyciu mechanizmu uzależniającego wypłatę pieniędzy z unijnego budżetu od przestrzegania praworządności. „Będą konsekwencje, jeśli [Polska] to zrobi” – powiedział francuski urzędnik odnosząc się do ewentualnego wypowiedzenia Konwencji przez Polskę.

Przypomnijmy, że szef resortu sprawiedliwości Zbigniew Ziobro poinformował w poniedziałek o skierowaniu do resortu rodziny wniosku o podjęcie prac nad wypowiedzeniem Konwencji Stambulskiej. Ziobro podkreślił, że wniosek w tej sprawie został przekazany do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które dysponuje kompetencjami do przygotowania wniosku o wypowiedzenie Konwencji.

Wcześniej Ziobro wyrażał pinię, że w Konwencji nie ma żadnych rozwiązań w zakresie ochrony kobiet przed przemocą, których Polska by nie spełniała. Zaznaczył, że w niektórych obszarach polskie standardy są nawet wyższe. Motywując decyzję w kwestii wypowiedzenia Konwencji zwrócił uwagę, że są w niej zawarte zapisy „o charakterze ideologicznym, których nie akceptujemy i uważamy za szkodliwe”. Ziobro odniósł się m.in. do zapisów mówiących o „konstruowaniu tzw. płci społeczno-kulturowej w opozycji do płci biologicznej”. Kolejnym elementem Konwencji, który skrytykował Ziobro jest promowanie zmian społeczno-kulturowych, w zakresie rodzinnych związków, m.in. poprzez związki w obszarze LGBT. W jego opinii zapisy konwencji dają także podstawę do „kwestionowania jako takiej religii i tradycji czy zwyczajów – jako jednych z wiodących przyczyn przemocy domowej czy przemocy wobec kobiet”.

Jak pisaliśmy, w nocy z poniedziałku na wtorek 20 lipca zakończył się unijny szczyt ws. wieloletniego budżetu UE i funduszu odbudowy. Płynęły z niego sprzeczne doniesienia, czy „praworządność” będzie jednym z kryteriów dysponowania środkami. Premierzy Polski i Węgier twierdzili, że „praworządność” nie będzie powiązana z wypłatą środków, co innego mówili unijni urzędnicy.

Kresy.pl / Reuters