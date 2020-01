Belgijski sąd zawiesił Europejski Nakaz Aresztowania wobec Puigdemonta

Europejski Nakaz aresztowania wobec dwóch liderów katalońskich separatystów przebywających na uchodźstwie w Belgii został zawieszony. Poinformował o tym w czwartek na Twitterze były prezydent Katalonii Carles Puigdemont.

Belgijski wymiar sprawiedliwości uznał nasz immunitet i zdecydował o zawieszeniu nakazu aresztowania i ekstradycji – napisał Puigdemont. Hiszpania domagała się od Belgii wydania jego oraz byłego ministra zdrowia Katalonii Toniego Comina.

Belgian justice recognizes our immunity and decides to suspend the arrest and extradition warrant! @toni_comin.

But now we are still waiting for the release of @junqueras, who has the same immunity as us. Spain must act in the same way as Belgium has done and respect the law

— Carles Puigdemont (@KRLS) January 2, 2020