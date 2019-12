Unijny trybunał uznał jednego z uwięzionych katalońskich przywódców za europosła

Przebywający w hiszpańskim więzieniu były wiceprezydent Katalonii Oriol Junqueras jest europosłem i powinien zostać natychmiast uwolniony – wynika z dzisiejszego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Oriol Junqueras jest jednym z dziewięciu przywódców katalońskich separatystów skazanych w październiku br. przez hiszpański Sąd Najwyższy na kary pozbawienia wolności za udział w nieudanej próbie uzyskania niepodległości przez Katalonię w październiku 2017 roku. Junqueras został najsurowiej ukarany – ma spędzić w więzieniu 13 lat, z czego 2 już odsiedział w areszcie. W maju br. pomimo przebywania w areszcie został wybrany do Parlamentu Europejskiego, lecz Hiszpania nie dopuściła do złożenia przez niego ślubowania poselskiego i tym samym nie uznaje za europosła. Jak podaje agencja dpa, TSUE orzekł w czwartek, że osoba wybrana do Parlamentu Europejskiego uzyskuje ten status wraz z ogłoszeniem wyniku wyborów, „dzięki czemu cieszy się zagwarantowanym immunitetem” europosła. Unijny trybunał uznał przy tym, że immunitet pociąga za sobą zniesienie wszelkich środków tymczasowego aresztowania nałożonych przed ogłoszeniem wyniku wyborów do Europarlamentu.

Po wyroku TSUE na twitterowym koncie Oriola Junquerasa pojawił się wpis o treści: „Sprawiedliwość przyszła z Europy. Nasze prawa i prawa 2 milionów obywateli, którzy głosowali na nas, zostały naruszone”. Pojawiło się tam także żądanie anulowania jego wyroku i „wolności dla wszystkich”.

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli wezwał Hiszpanię do wzięcia wyroku TSUE pod uwagę. Szef Europarlamentu dodał, że jeśli Madryt chce wciąż więzić Junquerasa, musi niezwłocznie poprosić o uchylenie jego immunitetu.

Uwolnienia dawnego współpracownika zażądał też przebywający na uchodźstwie były prezydent Katalonii Carles Puigdemont. On, podobne jak Junqueras oraz były minister zdrowia Katalonii Antoni Comin, także został wybrany do Europarlamentu, lecz nie był uznawany za europosła, ponieważ nie pojawił się w Hiszpanii na uroczystości złożenia przysięgi. Władze PE początkowo podzielały stanowisko Hiszpanii w tej kwestii nie wpuszczając do siedziby Europarlamentu Puigdemonta i Comina. Jak podaje dpa, obaj politycy złożyli osobne odwołania do TSUE w tej sprawie.

Według agencji prasowej Europa Press prokuratorzy hiszpańskiego Sądu Najwyższego nalegają, aby Junqueras pozostał w więzieniu oraz by sąd formalnie pozbawił go statusu europosła.

Kresy.pl / dpa