Węgierski nacjonalista wzywa do zajęcia Zakarpacia w przypadku przegranej Ukrainy

Przywódca węgierskiej partii nacjonalistycznej Nasza Ojczyzna (Mi Hazánk) László Toroczkai wezwał do natychmiastowego przerwania działań wojennych na Ukrainie, ale sugerował też, co Budapeszt powinien zrobić w razie jej upadku.

W sobotę w Budapeszcie odbywał się coroczny zjazd tej parlamentarnej partii. Jej lider swoje występienie poświęcił kwestiom międzynarodowym i cywilizacyjnym. Toroczkai wezwał do natychmiastowego zawieszenia broni na Ukrainie i rozpoczęcia negocjacji mających prowadzić do regularnego rozwiązania pokojowego. Jednocześnie zadeklarował, że jeśli przebieg działań wojennych doprowadzi do załamania się ukraińskiej państwowości, Węgry powinny wziąć odpowiedzialność za Zakarpacie, jak przytoczył portal Index.hu.

Ogłaszając, że Nasza Ojczyzna gotowa jest do przejęcia rządów nad Węgrami stwierdził – “Jeśli wygramy nasze zadanie jest proste. Musimy zdecydować, co zrobić z Unią Europejską”. Węgierski nacjonalista widzi dwie drogi – funkcjonowanie UE jako związku suwerennych państwa, bądź całkowite jej rozwiązanie.

Jako przeciwników swojej ojczyzny Toroczkai wskazywał na “globalistów”. Uznał przy tym, że opierające się im w różnych krajach siły również muszą współpracować. Jednak według niego – “Nie potrzebujemy Stanów Zjednoczonych Europy kontrolowanych przez finansjerę i globalistów”.

Toroczkai wskazywał na amerykańskiego finansistę żydowskiego pochodzenia George’a Sorosa jako eksponenta tych kręgów, oskarżając lewicowo-liberalną opozycję węgierską o współpracę z nim i wpisywanie się w jego agendę. Uznał też, że to właśnie te kręgi angażują się na rzecz kontynuowania wojny na Ukrainie, czym doprowadzają gospodarkę państw europejskich do kryzysu, gdy jednocześnie “Ukraina została kupiona przez BlackRock” – powiedział Toroczkai odnosząc się do potężnego, amerykańskiego funduszu inwestycyjnego.

Nacjonalista znalazł jednak słowa krytyki także dla obecnego obozu rządzącego Węgrami. Według Toroczkaia prowadzi on zbyt jednostronną politykę gospodarczą, polegając w zbyt wielkiej mierze na inwestycjach niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego. Przestrzegał przed “kolonizacją Węgier”. Wzywał natomiast do wsparcia państwa dla rozwoju węgierskiego przemysłu rolno-spożywczego.

Według Toczkaia Węgry muszą wziąć kurs na “kierunek nie-zachodni”. Wezwał do zaostrzenia polityki imigracyjnej i walki z nielegalną migracją. Jak powiedział – “Europa należy do Europejczyków. Węgry należą do Węgrów”. Jednocześnie uznał za możliwe ułożenie dobrych relacji z państwami islamskimi.

Partia Nasza Ojczyzna w wyborach parlamentarnych na Węgrzech w 2022 r. uzyskała 5,71 proc. głosów, co pozwoliło jej po raz pierwszy uzyskać sześć mandatów w Zgromadzeniu Narodowym. Toroczkai jest jej założycielem. Niegdysiejszy polityk Jobbiku opuścił tę partię uznając, że zdradziła ona dawne pryncypia poplityczne i założył nową, wraz z innymi rozczarowanymi jobbikowcami.

Obszar obecnego Zakarpacia co najmniej od XI wieku wchodził w skład monarchii węgierskiej. Dopiero na skutek przegranej Austro-Węgier w pierwszej wojnie światowej, został w 1920 r., decyzją zwycięskich mocarstw, przekazany nowopowstałej Czechosłowacji, w ramach rozbioru monarchii węgierskiej. W toku drugiej wojny światowej został zajęty przez Armię Czerwoną. Pod naciskiem Moskwy Czechosłowacja zrzekła się w 1945 r. Zakarpacia na rzecz Związku Radzieckiego, po którym teren ten odziedziczyła Ukraina.

W obwodzie zakarpackim do dziś zamieszkują etniczni Madziarzy stanowiący większość mieszkańców w gminach wzdłuż współczesnej granicy państwowej. Podejmowane po rewolucji Majdanu decyzje władz Ukrainy pozbawiające mniejszości kolejnych praw w dziedzinie publicznego użwania języka ojczystego i edukacji spowodowały ostry spór Kijowa i Budapesztu. Węgry rozpoczęły blokowanie integracji Ukrainy z NATO i Unią Europejską. Pod tym naciskiem władze Ukrainy podjęły w zeszłym rok podjęły decyzję o wycofaniu się z części kroków postrzeganych prze Węgrów jako dyskryminacyjne.

index.hu/kresy.pl