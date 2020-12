Rosyjska szczepionka na koronawirusa dotarła na Węgry [+VIDEO]

Węgry otrzymały pierwszą partię rosyjskiej szczepionki na koronawirusa – poinformował w poniedziałek na Facebooku minister spraw zagranicznych Węgier Peter Szijjarto.

Jak powiadomił szef węgierskiej dyplomacji, Rosja przysłała Węgrom 6 tysięcy dawek szczepionki „Sputnik V”. Ciężarówka z preparatem wjechała na Węgry przez słowacką granicę i była eskortowana przez policję do Narodowego Centrum Zdrowia Publicznego.

„Węgierscy eksperci będą mieli kolejną okazję, aby zdecydować, w jaki sposób szczepionka będzie używana” – napisał Szijjarto.

Minister podkreślił, że szczepionka z Rosji przeszła testy kliniczne z udziałem 40 tys. osób i ma skuteczność 91,4 proc.

Polityk wskazał, że Węgry przyglądają się wszystkim możliwym szczepionkom niezależnie od tego, czy powstały na Zachodzie, czy na Wschodzie i robią wszystko, co możliwe, aby importować te, które okażą się skuteczne.

W ostatnią sobotę Węgry rozpoczęły szczepienia przeciw koronawirusowi po otrzymaniu pierwszej dostawy wyprodukowanych w Belgii szczepionek Pfizer-BioNTech

Przypomnijmy, że pod koniec października br. premier Węgier Viktor Orban polecił węgierskim ekspertom zbadanie skuteczności szczepionek na COVID-19 z Rosji i Chin pod kątem ewentualnego ich zakupu. Mówił wówczas, że pierwsza partia szczepionki na koronawirusa ma być dostarczona na Węgry pod koniec grudnia 2020 lub na początku stycznia 2021 roku. Orban przyznał, że Węgry rozmawiają z Chinami i Rosją o szczepionkach i do wiosny mogą mieć dostęp do dwóch lub trzech różnych szczepionek. W listopadzie Budapeszt otrzymał 10 próbek rosyjskiej szczepionki do badań laboratoryjnych w celu ustalenia, czy można ją zatwierdzić do użytku na Węgrzech.

Zainteresowanie Węgier rosyjską bądź chińską szczepionką wywołało sceptyczny komentarz rzecznika Komisji Europejskiej, który zwrócił uwagę m.in. na konieczność jej certyfikacji w UE. Wcześniej Węgry zobowiązały się do zakupu 6,5 miliona szczepionek od koncernu AstraZeneca za 13 miliardów forintów (42,24 miliona dolarów) w ramach porozumienia z Unią Europejską.

Jak pisaliśmy, Rosja rozpoczęła dobrowolny program szczepień przy użyciu szczepionki „Sputnik V” na początku grudnia, zaczynając od najbardziej narażonych grup w Moskwie. W tym tygodniu ruszyły szczepienia mieszkańców Moskwy w wieku powyżej 60 lat. We wtorek szczepienia z wykorzystaniem rosyjskiej szczepionki rozpoczęto w Argentynie. Media, w tym agencja Reuters, informowały jednak o problemach z drugą dawką dla Argentyny.

