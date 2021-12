Na czele Węgier może stanąć kobieta

Rządząca Węgrami partia Fidesz chce wysunąć na stanowisko prezydenta kraju obecną minister rodziny Katalin Novák.

Wiosną przyszłego roku kończy się druga kadencja obecnego prezydenta Węgier Jánosa Ádera. Ponieważ w państwie tym najwyższy urzędnik jest wybierany przez Zgromadzenie Narodowe, kluczowe znaczenie mają deklaracje stronnictw parlamentarnych, a szczególnie rządzącego Fideszu. Szef tej partii a zarazem premier Viktor Orbán ogłosił już kandydata na następcę Ádera. Węgry mogą mieć pierwszą kobietę w roli głowy państwa.

Orbán zadeklarował we wtorek, że jego partia wysunie kandydaturę Katalin Novák, podał portal Hungary Today. 44-letnia polityk od dawna związana jest Fideszem. Za jego pierwszych rządów Novák w latach 2001-2002 pracowała w Ministerstwie Spraw Zagranicznych Węgier, gdzie zajmowała się sprawami związanymi z integracją z Unią Europejską.

Wraz z powrotem obozu Orbána do władzy Novák zajęła stanowisko asystenta ministra do spraw zasobów ludzkich, a dwa lata potem została szefem jego gabinetu. W 2014 r. polityk została sekretarzem stanu do spraw młodzieży i rodziny, a w 2020 r. została podniesiona do rangi ministerstwa do spraw rodziny.

Od tego czasu Novák stała się nie tylko koordynatorem rozbudowanych działań rządu Orbána w ramach polityki prorodzinnej, ale też promotorem ideałów prorodzinnej polityki władz Węgier na arenie międzynarodowej.

W piątek wywiad z kandydatką na prezydenta Węgier opublikował jeden z głównych dzienników „Magyar Hirlap”. Novák stwierdziła, że będzie dla niej wielkim zaszczytem jeśli zostanie pierwszą kobietą stojąca na czele państwa węgierskiego. „Stanowisko prezydenta oznacza również, że trzeba się w pewien sposób zachowywać i reprezentować pewne wartości, którymi mogą kierować się inni” – słowa kandydatki zacytował portal Daily News Hungary. Podkreśliła przy tym, że utrzyma politykę ograniczania migracji, której od lat broni jej rząd.

