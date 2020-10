Wygasło embargo ONZ na sprzedaż broni Iranowi

Zgodnie z porozumieniem nuklearnym JCPOA w niedzielę wygasło embargo ONZ zabraniające Iranowi kupowania broni za granicą.

Jak podaje agencja Associated Press, w niedzielę pomimo sprzeciwu USA przestało obowiązywać dziesięcioletnie embargo ONZ nałożone na Iran, które zabraniało temu krajowi kupowania zagranicznej broni takiej jak czołgi i myśliwce. Teoretycznie Iran może teraz importować i eksportować broń, choć, jak zaznacza agencja, państwo to twierdzi, że nie szykuje się do „szału zakupów”.

W praktyce gospodarkę Iranu ograniczają szeroko zakrojone sankcje USA, a inne kraje mogą unikać umów zbrojeniowych z Teheranem obawiając się amerykańskiej reakcji. Administracja Trumpa już ostrzegła, że ​​jakikolwiek handel bronią z Iranem spotka się z karami.

Iran nazwał koniec embarga „doniosłym dniem dla społeczności międzynarodowej (…) wbrew wysiłkom reżimu USA”. Jednak Stany Zjednoczone przekonują, że embargo wciąż obowiązuje, ponieważ w ubiegłym miesiącu USA skorzystały z mechanizmu przewidzianego w rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ, pozwalającego każdemu uczestnikowi porozumienia JCPOA przywrócić sankcje ONZ, jeśli uzna on, że ​​Iran nie przestrzega jego warunków. Stanowisko to zostało jednak odrzucone przez RB ONZ, która uznała, że Amerykanie stracili prawo do użycia tego mechanizmu wycofując się z JCPOA.

Organizacja Narodów Zjednoczonych w 2010 roku zakazała Iranowi kupowania głównych zagranicznych systemów uzbrojenia. Wcześniejsze embargo dotyczyło irańskiego eksportu broni.

Amerykański wywiad wojskowy przewidywał w 2019 roku, że w przypadku wygaśnięcia embarga Iran prawdopodobnie będzie próbował zakupić rosyjskie myśliwce Su-30, samoloty szkoleniowe Jak-130 i czołgi T-90. Teheran może również próbować kupić rosyjski system obrony powietrznej S-400 i system obrony wybrzeża Bastian. Innym dostawcą broni dla Iranu mogą także zostać Chiny.

