Tichanowska chce rządzić Białorusią przez 45 dni

Przebywająca na uchodźstwie była kandydatka na prezydenta Białorusi Swietłana Tichanowska widzi siebie jako przywódcę Białorusi podczas okresu przejściowego, który miałby poprzedzać nowe wybory prezydenckie.

W wywiadzie dla portalu Tut.by, który został opublikowany w poniedziałek, Tichanowska została zapytana, czy widzi siebie bardziej jako symbol czy jako przyszłego przywódcę Białorusi. „Jako przywódcę przez 45 dni, mam nadzieję” – odpowiedziała Tichanowska.

Według niej 45 dni to najkrótszy możliwy okres przejściowy, który miałby poprzedzić nowe wybory prezydenckie. „Mówiłam to przez całą kampanię wyborczą – że musimy przystąpić do nowych wyborów. Teraz, kiedy pojawił się już zespół i opracowano dokumenty, które dadzą możliwość zrobić to świadomie, postanowiliśmy wydać takie oświadczenie” – mówiła opozycjonistka jednocześnie obiecując, że będzie pracować, dopóki nie zostaną zwolnieni wszyscy więźniowie polityczni.

Oddanie władzy przez Aleksandra Łukaszenkę miałoby według Tichanowskiej nastąpić w wyniku rozmów z władzami. „A kiedy zostaną osiągnięte porozumienia, więźniowie polityczni zostaną uwolnieni, rozpocznie się okres przejściowy, który doprowadzi do nowych wyborów” – mówiła opozycjonistka dodając, że „wszystko zależy od negocjacji i od tego, kto zasiądzie przy tym stole negocjacyjnym i gdzie będzie w tym czasie były prezydent”.

Była kandydatka na prezydenta Białorusi zapowiedziała opublikowanie w ciągu kilku dni projektu reformy konstytucyjnej.

Obecny podczas wywiadu doradca polityczny Tichanowskiej Aleksandr Dobrowolski ujawnił, że zaproponowana reforma konstytucyjna będzie szła w kierunku republiki parlamentarno-prezydenckiej, w której „rząd będzie odpowiadał przed parlamentem”.

Zdaniem Dobrowolskiego trzecią stroną podczas negocjacji z Łukaszenką powinno być OBWE.

Kresy.pl / tut.by