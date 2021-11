Strzelanina na polsko-białoruskiej granicy? Niepokojące nagrania trafiły do sieci [+VIDEO]

W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania mające świadczyć o tym, że w pobliżu polsko-białoruskiej granicy doszło do otwarcia ognia z broni palnej.

W poniedziałek wieczorem sieci społecznościowe obiegły nagrania wideo, na których słychać oddawane strzały. Nagrania miały zostać wykonane w pobliżu przejścia granicznego w Kuźnicy, gdzie po stronie białoruskiej koczuje kilka tysięcy imigrantów z Bliskiego Wschodu chcących nielegalnie wtargnąć do Polski.

Jeden z filmów zamieścił na Twitterze ekspert ds. terroryzmu Wojciech Szewko. Według niego białoruskie media rządowe przypisały strzały stronie polskiej.

Z kolei białoruski opozycyjny dziennikarz Tadeusz Giczan zamieszczając to samo nagranie powołał się na doniesienia, które mówią, że strzały oddawali w powietrze białoruscy żołnierze chcąc powstrzymać migrantów przed „powrotem na Białoruś”.

Reports are coming that Belarusian soldiers are firing in the air to scare off those migrants who tried to return to Belarus. pic.twitter.com/tr0KdrKzTF

— Tadeusz Giczan (@TadeuszGiczan) November 8, 2021