Niemcy: aresztowano Syryjczyka, który po wypuszczeniu z więzienia zadźgał w Dreźnie turystę

Niemiecka policja zatrzymała we wtorek wieczorem w Dreźnie 20-letniego Syryjczyka, który około 2 tygodni temu zaatakował nożem w tym mieście dwóch turystów, jednego z nich śmiertelnie raniąc. Napastnik był znany policji z powodu ekstremistycznych islamskich przekonań; niedawno opuścił niemieckie więzienie.

O zatrzymaniu islamisty poinformował w środę Der Spiegel. Zatrzymany to Abdullah Al. H.H., 20-letni obywatel Syrii, który przybył do Niemiec w 2015 roku. Jego wniosek o azyl w Niemczech został odrzucony, ale jak wynika z tych doniesień, w dalszym ciągu przebywał on w tym państwie. Wczesnym latem 2017 roku miał się on mocno zradykalizować i myśleć o przeprowadzaniu ataków.

Jakiś czas temu Syryjczyk usłyszał wyrok dwóch lat więzienia, między innymi za instruowanie, jak popełnić przestępstwo zagrażające bezpieczeństwu narodowemu. Miał też rekrutować ochotników do organizacji terrorystycznej Państwo Islamskie. Jak pisze Der Spiegel, w więzieniu Syryjczyk mógł się jeszcze bardziej zradykalizować.

Syryjczyk został zwolniony z więzienia we wrześniu br. po odbyciu kary i od tej pory miał znajdować się pod nadzorem. Podejrzewa się go, że dwa tygodnie temu zaatakował w Dreźnie nożem kuchennym dwóch turystów. Ofiarami jego ataku padli 55-latek z Krefeld, który zmarł potem w szpitalu oraz jego 53-letni towarzysz z Kolonii, który przeżył. Nie są znane przyczyny ataku, ale śledczy podejrzewają, że sprawca mógł kierować się swoimi islamistycznymi przekonaniami. Syryjczyk został tymczasowo aresztowany.

Nie istnieje darmowe dziennikarstwo. Darmowa jest jedynie propaganda. Przekaż 50 zł Zwalczaj propagandę.

CZYTAJ TAKŻE: Francja: Dziewięć osób zatrzymanych po ataku nożownika na nauczyciela

Kresy.pl / spiegel.de