Na Białorusi zmarł aktor zarażony koronawirusem

Niezależne środki masowego przekazu na Białorusi podały w poniedziałek informację o śmierci zakażonego koronawirusem Wiktora Daszkiewicza, aktora Narodowego Akademickiego Teatru Dramatycznego im. Jakuba Kołasa.

Portal Naviny.by przytacza informację o śmierci 75-letniego Daszkiewicza za dyrektorem teatru Aleksandrem Starychem. Starych nie chciał jednak dyskutować o przyczynach śmierci i odesłał do Ministerstwa Zdrowia, to jednak nie wydało jeszcze żadnej oficjalnej informacji w tej sprawie. Daszkiewicz, który miał oficjalny tytuł zasłużonego artysty Republiki Białoruś zmarł w Witebsku.

Jak opisuje portal Tut.by początkowo Daszkiewicz zgłosił się z zapaleniem płuc do polikliniki ale został odesłany do domu. Dopiero po pojawieniu się wysokiej gorączki aktor trafił do szpitala, podobnie jak jego żona. Małżeństwu przeprowadzono testy na koronawirusa i poinformowano ich, że dały wynik negatywny. 24 marca stan Daszkiewicza się pogorszył i trafił on na oddział intensywnej terapii. Natomiast jego żona 26 marca została wypisana do domu, gdzie przebywa w kwarantannie na okres 14 dni. 31 marca Daszkiewicz u którego wykryto już wirusa COVID-19 zmarł.

Tut.by twierdzi, że wśród aktorów i innych pracowników teatru w którym pracował Daszkiewicz jest już 11 hospitalizowanych. Portal podaje, że u niektórych z nich zdiagnozowano zapalenie płuc.

Jak do tej pory władze Białorusi nie wprowadziły żadnych środków zaradczych przeciwko szerzeniu się koronawirusa. Prezydent tego kraju Aleksandr Łukaszenko lekceważył też pandemię COVID-19. Na 30 marca na Białorusi było potwierdzonych oficjalnie 152 przypadki koronawirusa.

tut.by/naviny.by/kresy.pl