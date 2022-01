Pracodawca sprawdzi certyfikat covidowy? Rząd: „Jesteśmy zdeterminowani”

Rząd jest zdeterminowany, żeby wprowadzić proporcjonalne i odpowiednie środki do walki z epidemią COVID-19 – oświadczył w środę rzecznik rządu Piotr Müller. Rada Ministrów oceniła we wtorek pozytywnie tzw. projekt Hoca dotyczący weryfikacji covidowej. Zdaniem rządu, to „projekt ustawy, który umożliwi pracodawcom sprawowanie rzeczywistej kontroli nad ryzykiem wystąpienia COVID-19 w zakładzie pracy”.

Rzecznik rządu zadeklarował, że „rząd jest zdeterminowany, żeby wprowadzić proporcjonalne i odpowiednie środki do walki z epidemią COVID-19”. Chodzi o projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających możliwość prowadzenia działalności gospodarczej w czasie epidemii COVID-19, który został przygotowany przez posłów PiS, m.in. Czesława Hoca. „Popieramy ten projekt jako propozycję, która jest właściwa i jednocześnie jest rozsądnym kompromisem pomiędzy różnymi środowiskami” – podkreślił Müller, cytowany przez PAP.

Podkreślił, że stanowisko rządu ma „wzmocnić” ten projekt również politycznie. Wyraził nadzieję, że Sejm zajmie się projektem na najbliższym posiedzeniu, które odbędzie się w przyszłym tygodniu.

„Aby ograniczyć COVID-19, pracodawca powinien mieć możliwość weryfikacji statusu zdrowotnego pracowników i osób pozostających w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą. Rozwiązanie to pozwoli zapewnić bezpieczne warunki w zakładach pracy” – napisano w komunikacie po posiedzeniu Rady Ministrów.

Podkreślono, że „pracodawca będzie mógł żądać od pracownika lub osoby pozostającej w stosunku cywilnoprawnym z tym pracodawcą okazania informacji o wykonaniu szczepienia przeciwko COVID-19, posiadaniu ważnego negatywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 lub informacji o przebytej infekcji wirusa SARS-CoV-2”. Pracownicy dostaną także możliwość wykonywania nieodpłatnych testów na COVID-19 (będą finansowane z pieniędzy publicznych).

Pracodawca będzie mógł również delegować – jak wskazano dalej – pracowników lub osoby, które pozostają z nim w stosunku cywilnoprawnym, do obowiązków poza stałym miejscem pracy lub do innego rodzaju pracy, z wynagrodzeniem odpowiadającym rodzajowi pracy. Będzie to dotyczyło niezaszczepionych pracowników.

Rząd poinformował także, że przedsiębiorstwa, które będą zatrudniać wyłącznie osoby zaszczepione, ozdrowieńców lub osoby mające negatywny wynik testu w kierunku SARS-CoV-2, z których usług korzystają osoby o takim samym statusie zdrowotnym, nie będą podlegały ograniczeniom wprowadzanym z powodu pandemii.

Kolejne kraje wprowadzają daleko idące ograniczenia wobec mieszkańców, którzy nie przyjęli szczepionki przeciwko COVID-19. Od połowy grudnia w Izraelu wstęp do galerii handlowych mają jedynie osoby w pełni zaszczepione przeciw Covid-19 oraz ozdrowieńcy, którzy uzyskali ten status w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Pojawiły się także opaski, które umożliwiają swobodne poruszanie się po obiektach.

W niedzielę Zgromadzenie Narodowe, niższa izba parlamentu Francji, uchwaliło w ostatecznym czytaniu ustawę o przekształceniu paszportu sanitarnego w paszport szczepionkowy. Dokument daje dodatkowe prawa osobom, które zaszczepiły się przeciwko Covid-19. Wejście w życie nowego aktu prawnego spowoduje zastąpienie paszportu sanitarnego przez paszport szczepionkowy uprawniający m.in. do korzystania z restauracji, barów oraz dalekobieżnego transportu publicznego.

