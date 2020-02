Pierwsza śmiertelna ofiara koronawirusa poza Chinami

Na Filipinach w sobotę zmarł 44-letni mężczyzna, który zaraził się koronawirusem 2019-nCoV. Jest to pierwsza ofiara śmiertelna tego wirusa poza Chinami.

Zmarły mężczyzna to Chińczyk, który przyjechał na Filipiny 21 stycznia z Wuhan – miasta, w którym zaczęła się epidemia. Filipińskie władze poinformowały w niedzielę, iż zmarł on dzień wcześniej w Manilii. Przyjęto go do szpitala San Lazaro w filipińskiej stolicy 25 stycznia z gorączką, kaszlem i bólem gardła. W tym czasie rozwijało się u niego ciężkie zapalenie płuc z powodu infekcji wirusowych i bakteryjnych. W ciągu ostatnich kilku dni pacjent był w stanie stabilnym i wykazywał nawet oznaki poprawy, jednak jego stan pogorszył się w ciągu ostatnich 24 godzin i Chińczyk zmarł.

Drugi potwierdzony przypadek koronawirusa 2019-nCoV na Filipinach to Chinka, towarzyszka zmarłego, która przybyła razem z nim na Filipiny. Filipińskie władze podkreślają, że pierwszy zgon w tym kraju nie jest wynikiem lokalnego rozprzestrzeniania się wirusa, lecz przypadkiem przywiezionym. Zapewniono, że szpital San Lazaro przestrzega rygorystycznych reguł kontroli zakażeń i oboje pacjentów było izolowanych zgodnie z tymi regułami. Podkreślono też, że rząd Filipin wprowadził czasowy zakaz wjazdu dla podróżujących z Chin.

Według niedzielnego raportu Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) na całym świecie stwierdzono już 14557 przypadków zarażenia koronawirusem 2019-nCoV, najwięcej w Chinach – 14411. Poza Chinami najwięcej zakażeń odnotowano w Japonii (20), Tajlandii (19) i Singapurze (18). Rośnie też liczba potwierdzonych przypadków poza Azją – w niedzielę 10 przypadek odnotowały Niemcy. Dotychczas nie odnotowano przypadków zarażenia koronawirusem w Polsce, podobnie jak w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Jak podaje CNN, koronawirus zabił dotąd 305 osób.

Jak pisaliśmy, Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła 30 stycznia, że koronawirus z Wuhan stanowi już globalne zagrożenie.

