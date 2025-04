Rywalizacja na flagi między Chińczykami i Filipińczykami na spornym akwenie

Litewski prezydent odniósł się do sprawy w piątek. "Jeśli zrobimy to, co proponuje [Waszyngton – red.] i uznamy Krym za de jure rosyjski, będzie to bomba z opóźnionym zapłonem, która będzie wybuchać cały czas" – powiedział Nauseda, podkreślając, że "to jest czerwona linia, której nie można przekroczyć".